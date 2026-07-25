Справедливая мобилизация в Украине: ограничение для уклонистов и ротация военных

Ольга Решетилова. Фото: УНИАН

Военный омбудсмен Ольга Решетилова объяснила, какой должна быть справедливая мобилизация. Накануне она заявляла, что парламент должен принять пакет законопроектов о справедливой службе. В частности, он ограничивает права тех, кто уклоняется от службы.

Об этом Ольга Решетилова рассказала в эфире "Радио Свобода", передает Новини.LIVE.

Справедливая мобилизация

Решетилова отметила, что ограничения для уклонистов уже определены, а законопроекты разработаны, но еще не поданы в парламент. В частности, речь идет об ограничениях в предоставлении административных услуг, использовании водительского удостоверения, аресте счетов и прочем.

"То есть это такой комплекс мер, который позволит проводить более эффективные розыскные действия в отношении тех правонарушителей, которые уклоняются от мобилизации, и, так сказать, ограничит их свободное передвижение и доступ к определенным услугам, предоставляемым государством. И, собственно говоря, я считаю, что это должно быть справедливо по отношению к тем военнослужащим, которые долгое время добросовестно несли службу и которые уже нуждаются в замене", — отметила омбудсмен.

По ее словам, этот комплекс мер должен осуществляться параллельно с продуманной постепенной демобилизацией военнослужащих.

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Кроме того, Решетилова заявила о переходе от экономического бронирования к критическому. По её словам, необходимо пересмотреть принципы в различных секторах экономики.

"И весь этот комплекс мер должен обеспечить фактически ротационный принцип. Мы постепенно увольняем из армии тех, кто уже не первый год несет службу, взяв на себя всю эту ношу защиты государства. И параллельно пополняем армию новыми свежими силами. Это чрезвычайно важно в преддверии новой осенне-зимней кампании, которая будет очень сложной", — говорит Решетилова.

Она рассчитывает на поддержку людей, которые понимают эту необходимость.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Сергея Старенького, переход от принудительной мобилизации к полноценной рекрутинговой модели можно осуществить уже сейчас — без необходимости принятия новых законов парламентом. Для этого правительству и Министерству обороны достаточно скорректировать подзаконную базу и приступить к внедрению обновленного подхода.

А уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о случаях необъективных решений военно-медицинских комиссий. В частности, по его словам, в Украине фиксируются случаи мобилизации людей с серьезными заболеваниями, в том числе ВИЧ и различными формами гепатита.