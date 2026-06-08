Ограниченно годному не нужно самому идти на ВВК

Военно-врачебная комиссия. Фото: "МикВісті"

Бывшие ограниченно годные граждане должны были пройти повторную военно-врачебную комиссию после отмены этого статуса на воинском учете. Но обязанности идти на повторную ВВК самостоятельно такие лица не имеют. Им должны прислать повестку или направление.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Что произошло с ограниченно годными

В военном законодательстве Украины до недавнего времени существовала такая категория, как "ограниченно годные". После изменений в законодательство эту категорию отменили.

Бывшие ограниченно годные граждане должны были в определенный законодательством срок пройти повторную военно-врачебную комиссию. После этого территориальные центры комплектования присвоили бы этим гражданам новый статус относительно пригодности к военной службе.

Те же граждане, которые не прошли повторную военно-врачебную комиссию, были объявлены в розыск. Впрочем, до июня 2026 года этот административный розыск уже отменен, из-за окончания сроков действия такой административной санкции.

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Самому идти не надо, но повторную ВВК пройти необходимо

К юристам обратился гражданин, который ранее имел статус ограниченно годного гражданина. Мужчина поинтересовался, могут ли его привлечь к ответственности за непройденную повторную ВВК и нужно ли ему таки проходить комиссию.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, отметил, что о санкциях беспокоиться не стоит. Айвазян отметил: "Учитывая тот факт, что срок привлечения к административной ответственности истек, никаких санкций не будет, именно за это правонарушение".

Что касается самой повторной ВВК, то здесь, подчеркнул юрист, ситуация неоднозначная: "Самостоятельной обязанности пройти вы не имеете. Но по повестке или направлению от ТЦК должны пройти повторную ВВК".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что мобилизация бывших ограниченно годных начинается до 25 лет.

Бывшие ограниченно годные граждане могут быть мобилизованы даже до достижения 25-летнего возраста. Этот вопрос должна была урегулировать Верховная Рада, которая еще в 2024 году приняла соответствующий закон. Но он до сих пор не подписан Владимиром Зеленским.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что бывший ограниченно годный в магистратуру может и не поступить.

Во время обучения в университете студенты имеют право на отсрочку от мобилизации. Это касается и бывших ограниченно годных. Но существует период, когда такие граждане теряют отсрочку и могут быть мобилизованы.