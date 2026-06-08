Обмежено придатному не потрібно самому іти на ВЛК

Військово-лікарська комісія. Фото: "МикВісті"

Колишні обмежено придатні громадяни мали пройти повторну військово-лікарську комісію після скасування цього статусу на військовому обліку. Але обов’язку іти на повторну ВЛК самостійно такі особи не мають. Їм мають надіслати повістку чи направлення.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Що сталося з обмежено придатними

У військовому законодавстві України до недавнього часу існувала така категорія, як "обмежено придатні". Після змін до законодавства цю категорію скасували.

Колишні обмежено придатні громадяни мали у визначений законодавством термін пройти повторну військово-лікарську комісію. Після цього територіальні центри комплектування присвоїли б цим громадянам новий статус щодо придатності до військової служби.

Ті ж громадяни, які не пройшли повторну військово-лікарську комісію, були оголошені у розшук. Втім, до червня 2026 року цей адміністративний розшук уже скасований, через закінчення термінів дії такої адміністративної санкції.

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Самому йти не треба, але повторну ВЛК пройти необхідно

До юристів звернувся громадянин, який раніше мав статус обмежено придатного громадянина. Чоловік поцікавився, чи можуть його притягти до відповідальності за непройдену повторну ВЛК і чи потрібно йому таки проходити комісію.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що про санкції турбуватися не варто. Айвазян наголосив: "Враховуючи той факт, що строк притягнення до адміністративної відповідальності сплинув, жодних санкцій не буде, саме за це правопорушення".

Щодо самої повторної ВЛК, то тут, підкреслив юрист, ситуація неоднозначна: "Самостійного обов'язку пройти ви не маєте. Але за повісткою або направленням від ТЦК повинні пройти повторну ВЛК".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що мобілізація колишніх обмежено придатних починається до 25 років.

Колишні обмежено придатні громадяни можуть бути мобілізовані навіть до досягнення 25-річного віку. Це питання мала врегулювати Верховна Рада, яка ще 2024 року ухвалила відповідний закон. Але він досі не підписаний Володимиром Зеленським.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що колишній обмежено придатний в магістратуру може і не вступити.

Під час навчання в університеті студенти мають право на відстрочку від мобілізації. Це стосується і колишніх обмежено придатних. Але існує період, коли такі громадяни втрачають відстрочку і можуть бути мобілізовані.