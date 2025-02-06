Повторная военно-врачебная комиссия - надо ли идти на ВВК

Очередь на ВВК возле ТЦК. Фото: "Кременчуцький ТелеграфЪ"

Военнообязанный гражданин, который имеет бронирование от мобилизации, не должен проходить повторную военно-врачебную комиссию. Но если повестка таки поступит, гражданин должен прийти в ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Забронированные граждане не должны проходить повторные военно-врачебные комиссии во время действия бронирования.

"Нормы о ненаправлении на ВВК во время действующей отсрочки остались в силе и по состоянию на сейчас", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.

Куда идти, если повестка придет

Юрист объяснил, что делать гражданину с бронированием, если ему таки поступит повестка на ВВК.

"Если Вам пришлют повестку, то придется появиться обязательно, поскольку могут наложить штраф и объявить в розыск, что действительно сделает невозможным дальнейшее бронирование", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, какой статус будут получать ограниченно годные после повторной ВВК.

Добавим, мы сообщали о том, кто не должен проходить повторную военно-врачебную комиссию.