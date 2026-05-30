Главная Мобилизация Ограниченно годный студент: ВВК до, а боевая повестка после выпуска

Дата публикации 30 мая 2026 15:25
Очередь на ВВК. Фото: "Суспільне Львів"

Бывшие ограниченно годные граждане должны были обязательно пройти повторную военно-врачебную комиссию. Это касается, в частности, и граждан с отсрочкой. А боевую повестку таким лицам могут вручить заранее, на дату после завершения действия отсрочки.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Ограниченно годные и их мобилизация

До начала полномасштабной войны в Украине существовала особая категория на воинском учете. Это были ограниченно годные граждане.

Во время действия военного положения в военное законодательство были внесены изменения. Они, в частности, аннулировали эту категорию граждан на воинском учете.

Согласно изменениям в законе, бывшие ограниченно годные граждане должны были пройти повторную военно-врачебную комиссию. При этом, даже до достижения 25-летнего возраста, эти граждане были признаны военнообязанными. Это означает, что их могут мобилизовать, если повторная ВВК предоставит на это право.

ВВК во время отсрочки, а мобилизация после ее завершения

К юристам обратился гражданин, который ранее был ограниченно годным. Он отметил, что сейчас учится в одном из отечественных учебных заведений, но этим летом завершает обучение.

Мужчина поинтересовался, могут ли его направить на военно-врачебную комиссию еще во время действия отсрочки, а затем, при соответствующем решении ВВК, вручить боевую повестку заранее. Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, подчеркнул: "Вас имеют право направить на ВВК, ведь Вы являетесь ограниченно годным".

Дерий добавил: "Если официального направления нет, то медицинский осмотр можете не проходить, штрафа не будет". Относительно повестки же заранее, то юрист признал: "Если Вы пройдете ВВК, то Вам действительно могут вручить боевую повестку на начало июля, когда уже не будет отсрочки".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что среди ограниченно годных существует исключение, которое может не проходить комиссию.

Бывшие ограниченно годные граждане должны были пройти повторную военно-врачебную комиссию. Но существует исключение, когда такие лица не направляются на ВВК. Это исключение касается лиц с установленной группой инвалидности.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, должны ли ограниченно годные проходить ВВК без вызова ТЦК.

Территориальный центр комплектования должен прислать бывшему ограниченно годному гражданину повестку, вызов на военно-врачебную комиссию. Впрочем, ограниченно годные могут и самостоятельно явиться на ВВК, не дожидаясь вызова от ТЦК и СП.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
