Обмежено придатний студент: ВЛК до, а бойова повістка після випуску

Черга на ВЛК.

Колишні обмежено придатні громадяни мали обов’язково пройти повторну військово-лікарську комісію. Це стосується, зокрема, і громадян з відстрочкою. А бойову повістку таким особам можуть вручити наперед, на дату після завершення дії відстрочки.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Обмежено придатні та їхня мобілізація

До початку повномасштабної війни в Україні існувала особлива категорія на військовому обліку. Це були обмежено придатні громадяни.

Під час дії воєнного стану до військового законодавства були внесені зміни. Вони, зокрема, анулювали цю категорію громадян на військовому обліку.

Відповідно до змін у законі, колишні обмежено придатні громадяни мали пройти повторну військово-лікарську комісію. При цьому, навіть до досягнення 25-річного віку, ці громадяни були визнані військовозобов’язаними. Це означає, що їх можуть мобілізувати, якщо повторна ВЛК надасть на це право.

ВЛК під час відстрочки, а мобілізація після її завершення

До юристів звернувся громадянин, який раніше був обмежено придатним. Він зазначив, що зараз навчається у одному із вітчизняних навчальних закладів, але цього літа завершує навчання.

Чоловік поцікавився, чи можуть його направити на військово-лікарську комісію ще під час дії відстрочки, а потім, за відповідного рішення ВЛК, вручити бойову повістку наперед. Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, підкреслив: "Вас мають право направити на ВЛК, адже Ви є обмежено придатним".

Дерій додав: "Якщо офіційного направлення немає, то медичний огляд можете не проходити, штрафу не буде". Щодо повістки ж наперед, то тут юрист визнав: "Якщо Ви пройдете ВЛК, то Вам справді можуть вручити бойову повістку на початок липня, коли вже не буде відстрочки".

Колишні обмежено придатні громадяни повинні були пройти повторну військово-лікарську комісію. Але існує виняток, коли такі особи не направляються на ВЛК. Цей виняток стосується осіб із встановленою групою інвалідності.

Територіальний центр комплектування має надіслати колишньому обмежено придатному громадянину повістку, виклик на військово-лікарську комісію. Втім, обмежено придатні можуть і самостійно з'явитися на ВЛК, не чекаючи виклику від ТЦК та СП.