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Должны ли ограниченно пригодные проходить ВВК без вызова ТЦК

27 января 2025 18:33
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
ВВК для ограниченно пригодных 2025 — можно ли пройти без вызова ТЦК
Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: МОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

Как известно, в Украине еще в мае 2024 года были приняты изменения в закон, в соответствии с которыми мужчины, имеющие статус "ограниченно пригодный", обязаны пройти повторную ВВК до 5 февраля 2025 года. Поскольку по состоянию на конец января 2025 года более миллиона человек не прошли медкомиссию и не успеют этого сделать до указанной даты, было принято решение продлить сроки минимум на три месяца. Во время этого периода штрафов гражданам выписывать не будут.

Но, обязаны ли ограниченно пригодные самостоятельно идти на прохождение медосмотра к военно-врачебной комиссии, или им необходимо ждать вызова ТЦК — на этот вопрос ответила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Какие изменения были приняты 

4 мая 2024 года вступил в силу закон №3621-ІХ, которым отменен статус "ограниченно пригодный" и установлены новые критерии годности к военной службе.

Он также определил 9-месячный срок для прохождения повторной ВВК этой категорией военнообязанных. Этот срок истекает 5 февраля 2025 года.

Что предлагают изменить 

По словам Ирины Верещук, по состоянию на конец января 2025 года еще более миллиона ограниченно пригодных не прошли повторную военно-врачебную комиссию. Такое количество лиц не успеет это сделать до определенного законом срока.

Именно поэтому власти хотят дать людям еще дополнительные 3 месяца на прохождение медицинского осмотра и установление нового статуса. Весь этот период штрафных санкций к гражданам применять не будут.

Представительница ОП отметила, что народные депутаты планируют внести изменения в действующий закон 3621-IX, чтобы военнообязанные, которые ранее имели статус "ограниченно пригодных", успели пройти ВВК.

 

Должен ли ограниченно годный самостоятельно идти на ВВК
Военнообязанный мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: АрмияInform

Может ли ограниченно пригодный самостоятельно идти на ВВК

Ирина Верещук подчеркнула, что "ограниченно пригодные" могут самостоятельно явиться на ВВК, не дожидаясь вызова от ТЦК и СП.

Кроме того, она добавила, что сейчас есть проблема с вызовами. По предварительной информации, 28 января Кабинет Министров Украины должен принять изменения в постановление №560, которые позволят ТЦК присылать электронные направления на прохождение ВВК.

Чиновница уточнила, что когда "ограниченно пригодный" не получил ни повестки, ни электронного оповещения, и не явился на ВВК в определенный срок самостоятельно, то это будет считаться нарушением. И соответственно нарушителя будут ждать штрафные санкции. Напомним, сумма штрафа составляет от 17 до 25,5 тыс. грн.

 

Ранее мы писали, сколько времени на прохождение ВВК дает закон в 2025 году.

Напомним, мы сообщали, как пройти военно-врачебную комиссию не по месту прописки.

Также мы информировали, кого из украинских мужчин могут мобилизовать без ВВК.

Ирина Верещук мобилизация ВВК ТЦК и СП военнообязанные ограниченно пригодные

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