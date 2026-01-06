Видео
Главная Мобилизация Окончание контракта — мобилизуют ли до 25 лет

Окончание контракта — мобилизуют ли до 25 лет

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 20:00
Мобилизация после контракта до 25 лет - когда могут мобилизовать
Украинские военнослужащие. Фото: Силы поддержки ВСУ

Если военнослужащий закончил военную службу по контракту до достижения 25-летнего возраста, его не могут мобилизовать. Наличие опыта службы в ВСУ не играет здесь никакой роли.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.

Читайте также:

Уволился после окончания контракта

К юристам обратился гражданин, который в 19 лет подписал трехлетний контракт на военную службу в Вооруженных силах Украины.

Уволившись из ВСУ после завершения действия контракта, в 22 года, мужчина поинтересовался, могут ли его мобилизовать в ряды армии.

Гражданин отметил, что в ТЦК, куда он обратился по вопросу воинского учета, ему заявили, что мобилизовать в такой ситуации уволенного из ВСУ невозможно.

"Это действительно так, а потому не волнуйтесь", — подтвердил правильность слов работников ТЦК адвокат Вячеслав Кирда.

Почему таких граждан не мобилизуют

Юрист объяснил, почему мобилизация в такой ситуации невозможна и незаконна.

"Вас не должны мобилизовать до исполнения Вам 25 лет", — подчеркнул Кирда.

Мобилизация даже граждан, которые уже проходили военную службу, срочную или по контракту, начинается с 25-летнего возраста, не раньше.

Напомним, мы ранее писали о том, реально ли попасть на войну после демобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, кого именно из уволенных из ВСУ не могут мобилизовать повторно.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
