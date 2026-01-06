Мобилизация после контракта до 25 лет - когда могут мобилизовать

Окончание контракта — мобилизуют ли до 25 лет
Если военнослужащий закончил военную службу по контракту до достижения 25-летнего возраста, его не могут мобилизовать. Наличие опыта службы в ВСУ не играет здесь никакой роли.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.
Уволился после окончания контракта
К юристам обратился гражданин, который в 19 лет подписал трехлетний контракт на военную службу в Вооруженных силах Украины.
Уволившись из ВСУ после завершения действия контракта, в 22 года, мужчина поинтересовался, могут ли его мобилизовать в ряды армии.
Гражданин отметил, что в ТЦК, куда он обратился по вопросу воинского учета, ему заявили, что мобилизовать в такой ситуации уволенного из ВСУ невозможно.
"Это действительно так, а потому не волнуйтесь", — подтвердил правильность слов работников ТЦК адвокат Вячеслав Кирда.
Почему таких граждан не мобилизуют
Юрист объяснил, почему мобилизация в такой ситуации невозможна и незаконна.
"Вас не должны мобилизовать до исполнения Вам 25 лет", — подчеркнул Кирда.
Мобилизация даже граждан, которые уже проходили военную службу, срочную или по контракту, начинается с 25-летнего возраста, не раньше.
