Головна Мобілізація Закінчення контракту — чи мобілізують до 25 років

Закінчення контракту — чи мобілізують до 25 років

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 20:00
Мобілізація після контракту до 25 років - коли можуть мобілізувати
Українські військовослужбовці. Фото: Сили підтримки ЗСУ

Якщо військовослужбовець закінчив військову службу за контрактом до досягнення 25-річного віку, його не можуть мобілізувати. Наявність досвіду служби у ЗСУ не відіграє тут жодної ролі.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

Читайте також:

Звільнився після закінчення контракту

До юристів звернувся громадянин, який у 19 років підписав трирічний контракт на військову службу у Збройних силах України.

Звільнившись із ЗСУ після завершення дії контракту, в 22 роки, чоловік поцікавився, чи можуть його мобілізувати до лав армії.

Громадянин зазначив, що у ТЦК, куди він звернувся щодо питання військового обліку, йому заявили, що мобілізувати у такій ситуації звільненого із ЗСУ неможливо.

"Це дійсно так, а тому не хвилюйтеся", — підтвердив правильність слів працівників ТЦК адвокат В’ячеслав Кирда.

Чому таких громадян не мобілізують

Юрист пояснив, чому мобілізація у такій ситуації є неможливою і незаконною.

"Вас не повинні мобілізувати до виповнення Вам 25 років", — наголосив Кирда.

Мобілізація навіть громадян, які уже проходили військову службу, строкову чи за контрактом, починається із 25-річного віку, не раніше.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи реально потрапити на війну після демобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, кого саме зі звільнених із ЗСУ не можуть мобілізувати повторно.

ЗСУ мобілізація контракт військовослужбовці військова служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
