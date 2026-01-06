Мобілізація після контракту до 25 років - коли можуть мобілізувати

Українські військовослужбовці. Фото: Сили підтримки ЗСУ

Якщо військовослужбовець закінчив військову службу за контрактом до досягнення 25-річного віку, його не можуть мобілізувати. Наявність досвіду служби у ЗСУ не відіграє тут жодної ролі.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

Звільнився після закінчення контракту

До юристів звернувся громадянин, який у 19 років підписав трирічний контракт на військову службу у Збройних силах України.

Звільнившись із ЗСУ після завершення дії контракту, в 22 роки, чоловік поцікавився, чи можуть його мобілізувати до лав армії.

Громадянин зазначив, що у ТЦК, куди він звернувся щодо питання військового обліку, йому заявили, що мобілізувати у такій ситуації звільненого із ЗСУ неможливо.

"Це дійсно так, а тому не хвилюйтеся", — підтвердив правильність слів працівників ТЦК адвокат В’ячеслав Кирда.

Чому таких громадян не мобілізують

Юрист пояснив, чому мобілізація у такій ситуації є неможливою і незаконною.

"Вас не повинні мобілізувати до виповнення Вам 25 років", — наголосив Кирда.

Мобілізація навіть громадян, які уже проходили військову службу, строкову чи за контрактом, починається із 25-річного віку, не раніше.

