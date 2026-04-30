Окончание срока действия розыска: обновить данные можно в "Резерв+"

Приложение "Резерв+", где можно обновить военно-учетные данные. Фото: Новини.LIVE

Если военнообязанный гражданин не обновил военно-учетные данные, его могли подать в розыск ТЦК. Но до 2026 года этот розыск должен был быть аннулирован. Обновить же данные можно и сейчас, через приложение "Резерв+".

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Розыск нарушителей воинского учета

Территориальный центр комплектования имеет право объявлять граждан, состоящих на воинском учете, в розыск. Причиной розыска могут стать различные нарушения учета.

Это может быть как неявка по повестке, так и отказ пройти военно-врачебную комиссию. В 2024 году одним из самых распространенных нарушений стало необновление военно-учетных данных.

Объявление гражданина в розыск происходит после того, как гражданин не реагирует на предыдущую административную санкцию. То есть на штраф за нарушение правил воинского учета или общей мобилизации.

Обновление данных в "Резерв+"

К юристам обратился гражданин, который не обновил в свое время военно-учетные данные. За это его объявили в розыск.

Мужчина поинтересовался, что ему сейчас нужно сделать, в частности, надо ли обновлять военно-учетные данные. Юрист Владислав Дерий подчеркнул, комментируя эту ситуацию: "Розыск уже незаконный, ведь прошли сроки привлечения к административной ответственности за необновление данных".

Что касается обновления данных, то здесь, отметил Дерий, требование остается, и его можно выполнить через приложение "Резерв+". Юрист пояснил: "Зайдите в "Резерв+" и воспользуйтесь функцией "Исправить данные онлайн". Укажите на ошибочное объявление в розыск".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что розыск ТЦК гражданина, который находится в ВСУ, должен быть отменен.

Территориальный центр комплектования может объявлять в розыск граждан из-за неявки по повестке. Но если гражданин в это время проходил военную службу, ТЦК не может применять к нему никаких санкций. Имеющийся же розыск считается незаконным и должен быть отменен.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что сообщение о розыске ТЦК в "Резерв+" не имеет юридической силы.

Сообщение о нарушении воинского учета в "Резерв+" еще не является юридическим актом. Поэтому объявить в розыск после этого гражданина не могут. Для того, чтобы это стало возможно, ТЦК нужно принять соответствующее постановление.