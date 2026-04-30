Закінчення терміну дії розшуку: оновити дані можна в "Резерв+"

Якщо військовозобов’язаний громадянин не оновив військово-облікові дані, його могли подати у розшук ТЦК. Але до 2026 року цей розшук мав бути анульований. Оновити ж дані можна і зараз, через застосунок "Резерв+".

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Розшук порушників військового обліку

Територіальний центр комплектування має право оголошувати громадян, які перебувають на військовому обліку, у розшук. Причиною розшуку можуть стати різноманітні порушення обліку.

Це може бути як неявка за повісткою, так і відмова пройти військово-лікарську комісію. В 2024 році одним із найрозповсюдженіших порушень стало неоновлення військово-облікових даних.

Оголошення громадянина в розшук відбувається після того, як громадянин не реагує на попередню адміністративну санкцію. Тобто на штраф за порушення правил військового обліку чи загальної мобілізації.

Оновлення даних в "Резерв+"

До юристів звернувся громадянин, який не оновив у свій час військово-облікові дані. За це його оголосили у розшук.

Чоловік поцікавився, що йому зараз потрібно зробити, зокрема, чи треба оновлювати військово-облікові дані. Юрист Владислав Дерій підкреслив, коментуючи цю ситуацію: "Розшук уже незаконний, адже пройшли строки притягнення до адміністративної відповідальності за неоновлення даних".

Щодо оновлення даних, то тут, наголосив Дерій, вимога залишається, і її можна виконати через застосунок "Резерв+". Юрист пояснив: "Зайдіть в "Резерв+" та скористайтеся функцією "Виправити дані онлайн". Вкажіть на помилкове оголошення в розшук".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що розшук ТЦК громадянина, який перебуває в ЗСУ, має бути скасований.

Територіальний центр комплектування може оголошувати у розшук громадян через неявку за повісткою. Але якщо громадянин у цей час проходив військову службу, ТЦК не може застосовувати до нього жодних санкцій. Наявний же розшук вважається незаконним і повинен бути скасований.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що повідомлення про розшук ТЦК в "Резерв+" не має юридичної сили.

Повідомлення про порушення військового обліку в "Резерв+" ще не є юридичним актом. Тож оголосити у розшук після цього громадянина не можуть. Для того, аби це стало можливо, ТЦК потрібно ухвалити відповідну постанову.