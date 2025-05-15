Штраф от ТЦК в мае 2025 — пошаговая инструкция, как оплатить со скидкой

Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В Украине все военнообязанные мужчины должны соблюдать правила военного учета. А в случае их нарушений ТЦК и СП могут выписать штраф в размере от 17 до 25, 5 тыс. грн. С 17 апреля 2025 года появилась возможность платить половину от суммы взыскания. Однако воспользоваться этой возможностью не так просто.

При каких условиях возможно оплатить штраф от ТЦК со скидкой 50% и как это можно сделать, объяснила адвокат Мария Ганина в комментарии РБК-Украина.

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Уплата штрафа от ТЦК со скидкой — закон

17 апреля 2025 года вступил в силу Закон Украины №4316-IX, который вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. В соответствии с этими изменениями:

штрафы за нарушение военного учета можно будет оплачивать через "Резерв+";

у военнообязанных будет возможность оплатить только половину штрафа;

военнослужащие, которые имели такой штраф, будут освобождаться от его уплаты.

Штраф от ТЦК — при каких условиях действует скидка 50%

Как пояснила правозащитница, скидку можно будет получить только если лицо добровольно признает нарушение до вынесения постановления о штрафе. Для этого нужно подать соответствующее заявление в ТЦК и СП. На оплату 50% штрафа будет предоставляться только 20 дней.

Если постановление уже вынесено — платить придется полную сумму. А если ее не оплатить в течение 15 дней, сумма административного взыскания удваивается.

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

Как военнообязанному получить скидку на уплату штрафа от ТЦК

Мария Ганина отметила, что подача заявления — добровольная, но это единственное законное основание для уменьшения размера штрафа.

Есть два способа подачи заявления о признании нарушения:

Через приложение "Резерв+" — такая опция заработает только с лета 2025 года. Лично в ТЦК и СП — доступно уже сейчас. В течение 3 дней со дня получения заявления ТЦК рассматривает заявление и выносит постановление с минимальным размером штрафа.

Адвокат отметила, что скидка не действует задним числом. То есть, если штраф уже наложен, придется уплатить полную сумму.

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