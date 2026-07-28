Суд освободил оператора БпЛА от уголовной ответственности за СОЧ

Украинский военнослужащий, оператор БпЛА. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ, 46-я ОАБр. Коллаж: Новини.LIVE

В Полтаве суд вынес приговор оператору беспилотных летательных аппаратов Военный после отпуска больше двух месяцев не возвращался на службу. За СОЧ мужчина мог попасть в тюрьму, но его не привлекут к уголовной ответственности.

Об этом говорится в решении , которое Киевский районный суд Полтавы вынес 22 июля, передает Новини.LIVE .

Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант после отпуска , который длился до 16 апреля текущего года , не вернулся в воинскую часть в Донецкой области и до 27 июня избегал службы . Впоследствии мужчина добровольно решил вернуться из СОЧ: обратился к командиру другой воинской части, сообщил, что хочет продлить службу и получил на это письменное согласие. После этого он обратился в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности.

Решение суда

Судья учел ряд смягчающих обстоятельств: то, что военный впервые совершил СОЧ, решил продлить службу и получил от командира разрешение на возвращение в армию. Мужчине грозило от пяти до десяти лет заключения , но уголовное производство закрыли.

В течение семи дней со дня провозглашения постановление можно обжаловать. В этом случае дело рассмотрит Полтавский апелляционный суд. Когда же постановление вступит в законную силу, воин должен будет в течение трех суток прибыть в воинскую часть — командир обязан обеспечить его восстановление на службе.

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