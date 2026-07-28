Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Оператор БпЛА после отпуска не вернулся на службу: решение суда

Оператор БпЛА после отпуска не вернулся на службу: решение суда

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 03:32
Суд освободил оператора БпЛА от уголовной ответственности за СОЧ
Украинский военнослужащий, оператор БпЛА. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ, 46-я ОАБр. Коллаж: Новини.LIVE

В Полтаве суд вынес приговор оператору беспилотных летательных аппаратов Военный после отпуска больше двух месяцев не возвращался на службу. За СОЧ мужчина мог попасть в тюрьму, но его не привлекут к уголовной ответственности.

Об этом говорится в решении , которое Киевский районный суд Полтавы вынес 22 июля, передает Новини.LIVE .

Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант после отпуска , который длился до 16 апреля текущего года , не вернулся в воинскую часть в Донецкой области и до 27 июня избегал службы . Впоследствии мужчина добровольно решил вернуться из СОЧ: обратился к командиру другой воинской части, сообщил, что хочет продлить службу и получил на это письменное согласие. После этого он обратился в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности.

Решение суда

Судья учел ряд смягчающих обстоятельств: то, что военный впервые совершил СОЧ, решил продлить службу и получил от командира разрешение на возвращение в армию. Мужчине грозило от пяти до десяти лет заключения , но уголовное производство закрыли.

В течение семи дней со дня провозглашения постановление можно обжаловать. В этом случае дело рассмотрит Полтавский апелляционный суд. Когда же постановление вступит в законную силу, воин должен будет в течение трех суток прибыть в воинскую часть — командир обязан обеспечить его восстановление на службе.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на ГБР сообщал, что военный, служивший на Запорожском направлении, дважды совершал СОЧ . Во время второго побега он убил соседа. Суд назначил мужчине 11 лет лишения свободы.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП писал, что жительница Полтавщины помогала военнообязанным избегать призыва. В Viber-сообществе женщина сообщала о локациях, где находились блокпосты. За препятствование деятельности ВСУ она в течение двух лет будет находиться на испытательном сроке.

суд СОЧ судебные решения
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации