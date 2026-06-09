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Операция во время отпуска военного: отпуск не продлят

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 20:00
Операция во время отпуска военного: отпуск не продлят
Военнослужащий в больнице. Фото: "АрміяInform"

Если военнослужащий заболел или перенес операцию во время отпуска, он имеет право на лечение. В случае, когда лечение не закончилось до конца отпуска, сам отпуск не будет продлен. Но военный должен официально оформить процесс лечения.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отпуск и лечение военнослужащего

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Отпуск может быть как один, так и разделен на две части.

Также военнослужащий ВСУ имеет право на лечение в случае болезни или ранения. Военный может быть госпитализирован в специализированное военное медицинское учреждение или в больницу общей юрисдикции.

К юристам обратился действующий военнослужащий. Он поинтересовался нюансами лечения военных в особых условиях.

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Отпуск заканчивается, а лечение должно продолжаться

Гражданина заинтересовало, как происходит процесс лечения военнослужащего во время отпуска. В частности, продолжается ли отпуск, если до его окончания лечение, после перенесенной операции, не было завершено.

Юристы, комментируя такую ситуацию, отметили, что отпуск не связывается с процессом операции, лечения или реабилитации военнослужащего. Так, адвокат Вячеслав Кирда подчеркнул: "Нет, отпуск не продлевается".

Но, добавил Кирда, процесс лечения не может быть оборван из-за окончания отпуска. Юрист отметил: "Вы ложитесь дальше на лечение, после которого с высокой вероятностью будет повторная ВВК".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, может ли военный сменить медицинское учреждение в процессе лечения.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, который попал в гражданскую больницу, может при необходимости сменить отделение или даже медицинское учреждение, если в этом есть необходимость согласно состоянию здоровья. Но при этом он должен сделать один важный шаг.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, какие права имеет военный в процессе лечения во время службы в армии.

Военнослужащий имеет право на лечение или прохождение военно-врачебной комиссии в случае проблем со здоровьем. В такой ситуации он может отказаться от выполнения боевых задач.

отпуск лечение военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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