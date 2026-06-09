Операція під час відпустки військового: відпустку не продовжать

Військовослужбовець у лікарні. Фото: "АрміяInform"

Якщо військовослужбовець захворів чи переніс операцію під час відпустки, він має право на лікування. У випадку, коли лікування не закінчилося до кінця відпустки, сама відпустка не буде продовжена. Але військовий має офіційно оформити процес лікування.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відпустка та лікування військовослужбовця

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на щорічну оплачувану відпустку. Відпустка може бути як одна, так і розділена на дві частини.

Також військовослужбовець ЗСУ має право на лікування у випадку хвороби чи поранення. Військовий може бути госпіталізований до спеціалізованого військового медичного закладу чи у лікарню загальної юрисдикції.

До юристів звернувся чинний військовослужбовець. Він поцікавився нюансами лікування військових у особливих умовах.

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Відпустка закінчується, а лікування має тривати

Громадянина зацікавило, як відбувається процес лікування військовослужбовця під час відпустки. Зокрема, чи продовжується відпустка, якщо до її закінчення лікування, після перенесеної операції, не було завершене.

Юристи, коментуючи таку ситуацію, наголосили, що відпустка не пов’язується із процесом операції, лікування чи реабілітації військовослужбовця. Так, адвокат В’ячеслав Кирда підкреслив: "Ні, відпустка не продовжується".

Але, додав Кирда, процес лікування не може бути обірваний через закінчення відпустки. Юрист зазначив: "Ви лягаєте далі на лікування, після якого з високою ймовірністю буде повторна ВЛК".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи може військовий змінити медичний заклад у процесі лікування.

Військовослужбовець Збройних сил України, який потрапив до цивільної лікарні, може за потреби змінити відділення чи навіть медичний заклад, якщо в цьому є потреби згідно зі станом здоров’я. Але при цьому він повинен зробити один важливий крок.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, які права має військовий у процесі лікування під час служби в армії.

Військовослужбовець має право на лікування чи проходження військово-лікарської комісії у випадку проблем зі здоров’ям. У такій ситуації він може відмовитися від виконання бойових завдань.