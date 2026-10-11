Как изменить место работы в Резерв+: исправление данных онлайн

Приложение «Резерв+». Фото: УНИАН

Если в электронном кабинете военнообязанного Резерв+ вместо основного места работы по ошибке отображается совместительство, проблему можно решить удаленно. Для обновления информации не нужно обращаться в ТЦК, поэтому достаточно воспользоваться специальной функцией в приложении, которая самостоятельно инициирует запрос в Пенсионный фонд Украины.

Об этом сообщили эксперты по кадровому учету и трудовому праву Kadroland, передает Новини.LIVE.

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Как обновить данные о работодателе без посещения ТЦК

Электронная система воинского учета иногда вносит неточную информацию о трудоустройстве граждан. Например, бывает, что забронированный специалист видит в своем профиле компанию, где он работает по совместительству, но его основное место работы игнорируется. Но исправить такую неточность теперь можно полностью удаленно, поэтому военнообязанному не придется лично посещать ТЦК и приносить бумажные справки из отдела кадров.

Для быстрой корректировки сведений разработчики добавили специальный инструмент. Пользователю необходимо открыть приложение "Резерв+", перейти в раздел "Сервисы" и найти там опцию "Исправить данные онлайн". Далее следует выбрать категорию "Неактуальное место работы". На следующем этапе на экране появится информация для предварительной проверки. Если все указанные данные верны, военнообязанному остается лишь подтвердить действие, нажав кнопку «Отправить».

Далее система сама автоматически формирует и направляет дополнительный электронный запрос в базы Пенсионного фонда Украины. Именно специалисты ПФУ должны проверить информацию и окончательно подтвердить, где именно человек трудоустроен на основной должности. После этого статус совместителя в профиле изменится на актуальный.

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В то же время в службе технической поддержки предупреждают о возможных системных ошибках при проверке информации на экране смартфона. Если приложение выдает сбой на этом этапе, нужно попробовать авторизоваться в "Резерв+" через другой банк или обратиться в свое финансовое учреждение для обновления клиентских данных, которые используются для идентификации личности.

Новини.LIVE сообщали, что Литва ужесточила требования для получения временной защиты. Военнообязанные украинцы теперь обязаны доказать законность выезда за границу или предоставить документ об освобождении от службы. В то же время нововведения не коснутся тех, кто оформил статус до начала августа 2026 года.

В Украине же ужесточили уголовную ответственность за утечку в сеть данных о ТЦК и результатах российских обстрелов. Есть случаи, когда администраторы пабликов и каналов получают реальные тюремные сроки за публикацию местоположений работы сотрудников военкоматов.