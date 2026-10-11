Як змінити місце роботи в Резерв+: виправлення даних онлайн

Застосунок Резерв+. Фото: УНІАН

Якщо в електронному кабінеті військовозобов'язаного "Резерв+" замість основного місця роботи помилково відображається сумісництво, проблему можна вирішити дистанційно. Для оновлення інформації не потрібно йти до ТЦК, тож достатньо скористатися спеціальною функцією в додатку, яка сама ініціює запит до Пенсійного фонду України.

Про це повідомили експерти з кадрового обліку та трудового права Kadroland, передає Новини.LIVE.

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Як оновити дані про роботодавця без візиту до ТЦК

Електронна система військового обліку іноді підтягує некоректну інформацію щодо працевлаштування громадян. До прикладу буває, що заброньований фахівець бачить у своєму профілі компанію, де він працює за сумісництвом, але його основне місце роботи ігнорується. Та виправити таку неточність тепер можна повністю дистанційно, тож військовозобов'язаному не доведеться особисто відвідувати ТЦК та приносити паперові довідки з відділу кадрів.

Для швидкого коригування відомостей розробники додали спеціальний інструмент. Користувачу необхідно відкрити застосунок "Резерв+", перейти до розділу "Сервіси" та знайти там опцію "Виправити дані онлайн". Далі слід обрати категорію "Неактуальне місце роботи". На наступному етапі на екрані з'явиться інформація для попередньої перевірки. Якщо всі наведені дані є правильними, військовозобов'язаному залишається лише підтвердити дію натисканням кнопки "Надіслати".

Далі система сама автоматично формує та направляє додатковий електронний запит до баз Пенсійного фонду України. Саме фахівці ПФУ мають верифікувати інформацію та остаточно підтвердити, де саме людина працевлаштована на основній посаді. Після цього статус сумісника у профілі зміниться на актуальний.

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Водночас у техпідтримці попереджають про можливі системні помилки під час перевірки інформації на екрані смартфона. Якщо програма видає збій на цьому кроці, то треба спробувати авторизуватися в "Резерв+" через інший банк або ж звернутися до своєї фінансової установи для актуалізації клієнтських даних, які підтягуються для ідентифікації особи.

Новини.LIVE інформували, що Литва посилила вимоги для отримання тимчасового захисту. Військовозобов'язані українці тепер зобов'язані довести законність виїзду за кордон або надати документ про звільнення від служби. Водночас нововведення не торкнуться тих, хто оформив статус до початку серпня 2026 року.

В Україні ж посилили кримінальну відповідальність за злив даних про ТЦК та результати російських обстрілів у мережу. Є випадки, коли адміністратори пабліків і каналів отримують реальні тюремні вироки за публікацію локацій роботи працівників військкоматів.