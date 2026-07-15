Остается ли непригодный к службе военнослужащим до принятия решения региональной ВВК

Военнослужащий на заседании ВВК. Фото: inseinin.com.ua. Коллаж: Hoвини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

Военно-врачебная комиссия может признать как военнообязанного гражданина, так и военнослужащего негодным к военной службе. Однако решение первичной (госпитальной) ВВК не освобождает гражданина от военной службы. До утверждения РВВК свидетельства о болезни такое лицо считается военнослужащим.

Как сообщает Hoвини.LIVE, об этом написали на портале uristy.ua.

Заключения военно-врачебной комиссии

Годность военнообязанного гражданина к военной службе определяется в ходе военно-врачебной комиссии. ВВК должны проходить только военнообязанные, призывники на комиссию не направляются.

Военно-врачебная комиссия может признать гражданина как годным, так и негодным к службе в ВСУ. В зависимости от этого будут и дальнейшие действия ТЦК.

Непригодного к военной службе должны исключить из воинского учета. А пригодного могут мобилизовать в армию.

Военная служба продолжается до принятия решения РВВК

При этом само по себе решение первичной ВВК о непригодности еще не является окончательным вердиктом. Региональная военно-врачебная комиссия должна еще утвердить справку о болезни и передать ее в ТЦК.

К юристам обратился военнослужащий, получивший вердикт первичной ВЛК о негодности. Военный поинтересовался, в каком статусе он будет находиться до утверждения этого решения региональной комиссией, должен ли он продолжить службу.

Юрист Владислав Дерий подчеркнул, что решение госпитальной ВЛК не является окончательным. Поэтому военная служба формально еще будет продолжаться: "Пока РВЛК не утвердит справку о болезни и Ваш командир не издаст приказ об увольнении со службы, Вы юридически остаетесь военнослужащим".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что региональная ВВК принимает решение о негодности гражданина к военной службе.

Для того чтобы признанный негодовым гражданин был исключен из воинского учета, это решение должна принять региональная ВВК. Формально на это у РВВК есть всего пять дней. Но на самом деле процесс может затянуться до месяца.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что в формулировках документов ВВК о непригодности произошли изменения.

Непригодных к военной службе исключают из воинского учета. В документе, необходимом для исключения, свидетельстве о болезни, произошли изменения. Из этого документа исчезла формулировка "с исключением из воинского учета".