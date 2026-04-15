Отец-одиночка может выехать за границу без детей
Военнообязанный гражданин, который самостоятельно воспитывает несовершеннолетних детей, имеет право на отсрочку от мобилизации. Также он может выезжать за границу в особый период. При этом присутствие вместе с ним на границе детей необязательно.
Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".
Отсрочка для отца-одиночки
Украинские граждане имеют право на отсрочку от мобилизации при наличии тех или иных признанных законом оснований. Часть таких оснований прямо связана с наличием несовершеннолетних детей.
Так, военнообязанный гражданин может оформить отсрочку, если он является отцом-одиночкой. Это касается как ситуации, когда мать детей умерла, так и случаев, когда мать лишили родительских прав.
К юристам обратился гражданин, который самостоятельно воспитывает двух несовершеннолетних дочерей. Мать детей умерла, поэтому отец является единственным близким родственником этих лиц.
Выезд за границу
Гражданин поинтересовался, может ли он выезжать за границу с такой отсрочкой. В частности, имеет ли он право пересекать государственную границу без детей.
Юристы заверили мужчину, что такое право у него есть, его никто не отменял. Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "Согласно п.п. 2-6 Правил пересечения границы гражданами Украины, утвержденного постановлением КМУ №57, Вы имеете право на выезд из Украины без детей".
Айвазян объяснил, какие документы должны быть у гражданина на границе. Юрист подчеркнул: "При себе Вы должны иметь загранпаспорт, е-ВУД и оформленную надлежащим образом отсрочку".
Гражданин может выезжать за границу в роли опекуна того или иного лица. Для этого необязательно даже, чтобы лицо, над которым осуществляют опеку, имело официально подтвержденную инвалидность.
Военнообязанный гражданин имеет право на выезд за границу Украины даже при отсутствии отсрочки от мобилизации или бронирования. Но для этого нужен, в частности, документ от Госкомтелерадио.
