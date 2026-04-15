Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Отец-одиночка может выехать за границу без детей

Ua ru
Дата публикации 15 апреля 2026 20:00
Пограничница проверяет документы на границе. Фото: ГПСУ

Военнообязанный гражданин, который самостоятельно воспитывает несовершеннолетних детей, имеет право на отсрочку от мобилизации. Также он может выезжать за границу в особый период. При этом присутствие вместе с ним на границе детей необязательно.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для отца-одиночки

Украинские граждане имеют право на отсрочку от мобилизации при наличии тех или иных признанных законом оснований. Часть таких оснований прямо связана с наличием несовершеннолетних детей.

Так, военнообязанный гражданин может оформить отсрочку, если он является отцом-одиночкой. Это касается как ситуации, когда мать детей умерла, так и случаев, когда мать лишили родительских прав.

К юристам обратился гражданин, который самостоятельно воспитывает двух несовершеннолетних дочерей. Мать детей умерла, поэтому отец является единственным близким родственником этих лиц.

Читайте также:

Выезд за границу

Гражданин поинтересовался, может ли он выезжать за границу с такой отсрочкой. В частности, имеет ли он право пересекать государственную границу без детей.

Юристы заверили мужчину, что такое право у него есть, его никто не отменял. Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "Согласно п.п. 2-6 Правил пересечения границы гражданами Украины, утвержденного постановлением КМУ №57, Вы имеете право на выезд из Украины без детей".

Айвазян объяснил, какие документы должны быть у гражданина на границе. Юрист подчеркнул: "При себе Вы должны иметь загранпаспорт, е-ВУД и оформленную надлежащим образом отсрочку".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, можно ли выехать за границу, сопровождая лицо без инвалидности.

Гражданин может выезжать за границу в роли опекуна того или иного лица. Для этого необязательно даже, чтобы лицо, над которым осуществляют опеку, имело официально подтвержденную инвалидность.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, возможен ли выезд за границу без брони и отсрочки.

Военнообязанный гражданин имеет право на выезд за границу Украины даже при отсутствии отсрочки от мобилизации или бронирования. Но для этого нужен, в частности, документ от Госкомтелерадио.

отсрочка родители выезд за границу
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации