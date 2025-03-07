Выезд за границу многодетного отца — какие условия действуют и какие документы нужны

Семья с детьми выезжает за границу. Фото: google.com

Несмотря на военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине, некоторые категории военнообязанных мужчин имеют право выезжать за границу. В частности разрешение распространяется на многодетных родителей, которые содержат трех или более несовершеннолетних детей. Однако есть определенные нюансы, которые надо учесть перед выездом.

Как многодетным родителям выехать из Украины, какие документы необходимо иметь с собой для пересечения границы, пишет "Факти ICTV".

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Выезд мужчин за границу во время военного положения регулирует постановление № 57 Кабинета Министров Украины "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

Если отец не живет вместе с детьми, он должен доказать, что их содержит. Для этого нужно решение суда об алиментах или справка из исполнительной службы об отсутствии долгов.

Если мужчины имеют неуплаченные алименты (долги за более чем три месяца), пограничники откажут в пересечении границы. Также такие лица лишаются права на отсрочку.

Украинский пограничник проверяет документы. Фото: ГПСУ

Какие документы нужно иметь многодетному отцу для выезда за границу

Пакет документов для мужчин в браке будет несколько отличаться от перечня бумаг, которые необходимо собрать разведенным.

Если военнообязанный разведен или дети от разных браков, необходимо иметь следующие документы для выезда из Украины:

паспорт гражданина Украины;

военно-учетный документ, в котором в частности указано, что лицо имеет отсрочку на основании наличия трех или более детей;

свидетельство о рождении трех или более детей с указанием отцовства военнообязанного лица;

решение о разводе;

определение места жительства детей с отцом или матерью;

решение органа опеки об определении места жительства детей с военнообязанным мужчиной или письменный договор, в котором указано, кто из родителей будет заботиться о детях;

решение суда об установлении факта пребывания ребенка на содержании военнообязанного лица и договор об уплате алиментов (при наличии);

заявление в ТЦК, предусмотренное постановлением Кабмина № 560.

Если многодетный отец имеет детей от одного брака и находится в браке с этой женщиной, пограничником нужно предоставить:

паспорт гражданина Украины;

военно-учетный документ;

свидетельство о рождении трех или более детей;

свидетельство о регистрации брака с матерью трех или более детей.

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