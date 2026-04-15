Батько-одинак може виїхати за кордон без дітей

Військовозобов’язаний громадянин, який самостійно виховує неповнолітніх дітей, має право на відстрочку від мобілізації. Також він може виїжджати за кордон у особливий період. При цьому присутність разом із ним на кордоні дітей необов’язкова.

Відстрочка для батька-одинака

Українські громадяни мають право на відстрочку від мобілізації за наявності тих чи інших визнаних законом підстав. Частина таких підстав прямо пов’язана із наявністю неповнолітніх дітей.

Так, військовозобов’язаний громадянин може оформити відстрочку, якщо він є батьком-одинаком. Це стосується як ситуації, коли мати дітей померла, так і випадків, коли матір позбавили батьківських прав.

До юристів звернувся громадянин, який самостійно виховує двох неповнолітніх доньок. Матір дітей померла, тож батько є єдиним близьким родичем цих осіб.

Виїзд за кордон

Громадянин поцікавився, чи може він виїздити за кордон з такою відстрочкою. Зокрема, чи має він право перетинати державний кордон без дітей.

Юристи запевнили чоловіка, що таке право у нього є, його ніхто не скасовував. Адвокат Юрій Айвазян підкреслив: "Згідно п.п. 2-6 Правил перетинання кордону громадянами України, затвердженого постановою КМУ №57, Ви маєте право на виїзд з України без дітей".

Айвазян пояснив, які документи мають бути у громадянина на кордоні. Юрист наголосив: "При собі Ви повинні мати закордонний паспорт, е-ВОД та оформлену належним чином відстрочку".

Громадянин може виїжджати за кордон у ролі опікуна тієї чи іншої особи. Для цього необов’язково навіть, щоб особа, над якою здійснюють опіку, мала офіційно підтверджену інвалідність.

Військовозобов’язаний громадянин має право на виїзд за кордон України навіть за відсутності відстрочки від мобілізації чи бронювання. Але для цього потрібен, зокрема, документ від Держкомтелерадіо.