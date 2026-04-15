Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Батько-одинак може виїхати за кордон без дітей

Батько-одинак може виїхати за кордон без дітей

Ua ru
Дата публікації: 15 квітня 2026 20:00
Батько-одинак може виїхати за кордон без дітей
Прикордонниця перевіряє документи на кордоні. Фото: ДПСУ

Військовозобов’язаний громадянин, який самостійно виховує неповнолітніх дітей, має право на відстрочку від мобілізації. Також він може виїжджати за кордон у особливий період. При цьому присутність разом із ним на кордоні дітей необов’язкова.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для батька-одинака

Українські громадяни мають право на відстрочку від мобілізації за наявності тих чи інших визнаних законом підстав. Частина таких підстав прямо пов’язана із наявністю неповнолітніх дітей.

Так, військовозобов’язаний громадянин може оформити відстрочку, якщо він є батьком-одинаком. Це стосується як ситуації, коли мати дітей померла, так і випадків, коли матір позбавили батьківських прав.

До юристів звернувся громадянин, який самостійно виховує двох неповнолітніх доньок. Матір дітей померла, тож батько є єдиним близьким родичем цих осіб.

Читайте також:

Виїзд за кордон

Громадянин поцікавився, чи може він виїздити за кордон з такою відстрочкою. Зокрема, чи має він право перетинати державний кордон без дітей.

Юристи запевнили чоловіка, що таке право у нього є, його ніхто не скасовував. Адвокат Юрій Айвазян підкреслив: "Згідно п.п. 2-6 Правил перетинання кордону громадянами України, затвердженого постановою КМУ №57, Ви маєте право на виїзд з України без дітей".

Айвазян пояснив, які документи мають бути у громадянина на кордоні. Юрист наголосив: "При собі Ви повинні мати закордонний паспорт, е-ВОД та оформлену належним чином відстрочку".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи можна виїхати за кордон, супроводжуючи особу без інвалідності.

Громадянин може виїжджати за кордон у ролі опікуна тієї чи іншої особи. Для цього необов’язково навіть, щоб особа, над якою здійснюють опіку, мала офіційно підтверджену інвалідність.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можливий виїзд за кордон без броні та відстрочки.

Військовозобов’язаний громадянин має право на виїзд за кордон України навіть за відсутності відстрочки від мобілізації чи бронювання. Але для цього потрібен, зокрема, документ від Держкомтелерадіо.

відстрочка батьки виїзд за кордон
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації