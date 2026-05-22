Отец с инвалидностью: дети имеют право на отсрочку, но есть нюанс

Проверка документов военнообязанного гражданина.

Отсрочка по уходу за близким родственником, например, родителем с инвалидностью может быть предоставлена территориальным центром комплектования. Но если военнообязанный не единственный сын у такого отца, с отсрочкой могут быть проблемы. Юристы объяснили, какое условие придется выполнить для получения отсрочки.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка по уходу за родственником с инвалидностью

Отсрочка от мобилизации в особый период предоставляется при наличии одного из определенных в законодательстве оснований. Несколько оснований одновременно для оформления отсрочки использовать невозможно.

Часть оснований получения отсрочки от призыва касается семейных обстоятельств военнообязанного гражданина. К примеру, состояния здоровья как самого гражданина, так и членов его семьи.

К юристам обратился гражданин, имеющий бессрочную инвалидность второй группы. Также у мужчины есть два сына, один из которых учится в вузе, а второй, старший, военнообязан и проживает отдельно от родителей.

Отсрочка возможна, но при одном условии

Гражданин поинтересовался, может ли его старший сын в такой ситуации получить отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью (отцом) и уехать, сопровождая это лицо, за границу. Юристы, комментируя эту ситуацию, подчеркнули, что теоретически это возможно, но существует важное условие.

Юрист Владислав Дерий объяснил, что это условие. Дерий отметил: "Если младший сын не военнообязанный, то старший не имеет права на отсрочку".

Что касается пересечения границы, то, как подчеркнул юрист, старший сын имеет на это право, если будет прописан вместе с отцом. Владислав Дерий добавил: "Но здесь другая проблема: без наличной отсрочки и при нахождении в розыске его могут мобилизовать на первом же блокпоста".

Если военнообязанный гражданин оформил отсрочку от мобилизации по уходу за родителями, он имеет право официально устроиться на работу. На отсрочку этот шаг не отразится, но повлияет на социальную выплату.

Граждане, оформившие отсрочку от мобилизации по уходу за близким родственником, имеют право выезжать с ним за границу. А вот процесс возвращения в Украину, объяснили юристы, имеет определенное ограничение, нарушение которого может закрыть для гражданина границу. Лицо, за которым осуществляют уход, не может въехать обратно в Украину раньше военнообязанного, который получил отсрочку для ухода.