Батько з інвалідністю: діти мають право на відстрочку, але є нюанс

Перевірка документів військовозобов'язаного громадянина.

Відстрочка для догляду за близьким родичем, наприклад, батьком з інвалідністю може бути надана територіальним центром комплектування. Але якщо військовозобов’язаний не є єдиним сином у такого батька, із відстрочкою можуть бути проблеми. Юристи пояснили, яку умову доведеться виконати для отримання відстрочки.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для догляду за родичем з інвалідністю

Відстрочка від мобілізації в особливий період надається за наявності однієї із визначених у законодавстві підстав. Кілька підстав одночасно для оформлення відстрочки використати неможливо.

Частина підстав для отримання відстрочки від призову стосується сімейних обставин військовозобов’язаного громадянина. Наприклад, стану здоров’я як самого громадянина, так і членів його родини.

До юристів звернувся громадянин, який має безстрокову інвалідність другої групи. Також у чоловіка є двоє синів, один із яких навчається у виші, а другий, старший, є військовозобов’язаним і проживає окремо від батьків.

Відстрочка можлива, але за однієї умови

Громадянин поцікавився, чи може його старший син у такій ситуації отримати відстрочку для догляду за особою з інвалідністю (батьком) і виїхати, супроводжуючи цю особу, за кордон. Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що теоретично це можливо, але існує важлива умова.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що це за умова. Дерій зазначив: "Якщо молодший син не є військовозобов'язаним, то старший не має права на відстрочку".

Щодо перетину кордону, то, як підкреслив юрист, старший син має на це право, якщо буде прописаний разом з батьком. Владислав Дерій додав: "Але тут інша проблема: без наявної відстрочки та при перебуванні у розшуку його можуть мобілізувати на першому ж блокпосту".

Чи можна офіційно працювати, оформивши відстрочку для догляду:

Якщо військовозобов’язаний громадянин оформив відстрочку від мобілізації для догляду за батьками, він має право офіційно влаштуватися на роботу. На відстрочку цей крок не вплине, але вплине на соціальну виплату.

Відстрочка для догляду накладає обмеження на повернення в Україну:

Громадяни, які оформили відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем, мають право виїжджати з ним за кордон. А от процес повернення до України, пояснили юристи, має певне суттєве обмеження, порушення якого може закрити для громадянина кордон. Особа, за якою здійснюють догляд, не може в’їхати назад до України раніше за того військовозобов’язаного, який отримав відстрочку для догляду.