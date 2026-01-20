Часть отказалась от мобилизованного - действия военного

Отказ в/ч от военного по состоянию здоровья — что делать
Если гражданина мобилизовали с проблемами со здоровьем, а воинские части не хотят его принимать, потому что он не соответствует нормам для военной службы, он уже не сможет обжаловать решение военно-врачебной комиссии. Юристы объяснили, что такому гражданину надо делать в сложившейся ситуации.
Обжалование решения ВВК
К юристам обратился гражданин, которого на военно-врачебной комиссии при территориальном центре комплектования признали годным к военной службе.
Сам мужчина рассказал, что он ранее был ограниченно годным, но на это никто не обратил внимания. Но в воинских частях, куда отправляли мобилизованного, его отказывались принимать именно потому, что по состоянию здоровья он не подходит к полноценному прохождению военной службы.
Гражданин поинтересовался, как ему решить эту ситуацию — требовать отмены решения ВВК, или увольняться из рядов ВСУ.
"Сейчас Вы уже военнослужащий, а потому надо обжаловать решение ВВК или пробовать проходить ВВК повторно", — отметил в комментарии гражданину адвокат Вячеслав Кирда.
Только полная процедура увольнения
Другой адвокат, Андрей Карпенко, отметил, что отменить решение ВВК уже не получится — именно потому, что гражданин сменил статус "военнообязанный" на "военнослужащий".
"Вам необходимо сейчас проходить полностью весь путь по увольнению с военной службы по состоянию здоровья", — пояснил Карпенко.
Только таким образом гражданин, который по независящим от себя причинам попал в ряды ВСУ, может получить соответствующий его состоянию статус.
