Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Отказ в/ч от военного по состоянию здоровья — что делать

Отказ в/ч от военного по состоянию здоровья — что делать

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 15:25
Часть отказалась от мобилизованного - действия военного
Мобилизация украинских граждан. Фото: Getty Images

Если гражданина мобилизовали с проблемами со здоровьем, а воинские части не хотят его принимать, потому что он не соответствует нормам для военной службы, он уже не сможет обжаловать решение военно-врачебной комиссии. Юристы объяснили, что такому гражданину надо делать в сложившейся ситуации.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама
Читайте также:

Обжалование решения ВВК

К юристам обратился гражданин, которого на военно-врачебной комиссии при территориальном центре комплектования признали годным к военной службе.

Сам мужчина рассказал, что он ранее был ограниченно годным, но на это никто не обратил внимания. Но в воинских частях, куда отправляли мобилизованного, его отказывались принимать именно потому, что по состоянию здоровья он не подходит к полноценному прохождению военной службы.

Гражданин поинтересовался, как ему решить эту ситуацию — требовать отмены решения ВВК, или увольняться из рядов ВСУ.

"Сейчас Вы уже военнослужащий, а потому надо обжаловать решение ВВК или пробовать проходить ВВК повторно", — отметил в комментарии гражданину адвокат Вячеслав Кирда.

Только полная процедура увольнения

Другой адвокат, Андрей Карпенко, отметил, что отменить решение ВВК уже не получится — именно потому, что гражданин сменил статус "военнообязанный" на "военнослужащий".

"Вам необходимо сейчас проходить полностью весь путь по увольнению с военной службы по состоянию здоровья", — пояснил Карпенко.

Только таким образом гражданин, который по независящим от себя причинам попал в ряды ВСУ, может получить соответствующий его состоянию статус.

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы нужны военнослужащему для увольнения из рядов ВСУ.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли уволиться из армии по состоянию здоровья.

увольнение мобилизация ВВК ТЦК и СП военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации