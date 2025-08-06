Увольнение из армии - перечень документов для увольнения из ВСУ

Украинские военные. Фото: 115 ОМБр

Военнослужащий, который планирует уволиться из рядов ВСУ, должен написать рапорт на имя командира воинской части, в которой проходит службу. Также нужно предоставить нотариальные копии документов, подтверждающих право на увольнение.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Первый документ на увольнение

Если военнослужащий планирует уволиться на законных основаниях из рядов Вооруженных сил Украины, он должен предоставить командованию соответствующие документы.

Главным документом является рапорт на имя командира.

Но, отметил юрист Владислав Дерий, нужно предоставить другие документы, подтверждающие основание для увольнения.

Важные дополнительные документы

Если у военнослужащего погиб на войне близкий родственник (это дает право на увольнение из армии), он должен предоставить документ, подтверждающий родственную связь военного с погибшим воином.

Дерий отметил, что достаточно будет нотариальной копии документа.

Кроме того, нужно предоставить копии документов о факте гибели близкого родственника на войне.

"Документами военного характера, свидетельствующего о гибели близкого родственника, могут быть: сообщение о гибели, акт служебного расследования, справка воинской части о том, что брат погиб во время мероприятий по обороне и сдерживанию агрессии Российской Федерации, справка ВВК где указана информация о гибели или приказ об исключении его из списков личного состава воинской части", — подчеркнул Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, кто может уволиться из ВСУ по возрасту.

Добавим, мы сообщали о том, в чем существенная разница между увольнением военных в запас и в отставку.