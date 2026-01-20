Частина відмовилася від мобілізованого - дії військового

Мобілізація українських громадян. Фото: Getty Images

Якщо громадянина мобілізували із проблемами зі здоров’ям, а військові частини не хочуть його приймати, бо він не відповідає нормам для військової служби, він вже не зможе оскаржити рішення військово-лікарської комісії. Юристи пояснили, що такому громадянину треба робити у ситуації, що склалася.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Оскарження рішення ВЛК

До юристів звернувся громадянин, якого на військово-лікарській комісії при територіальному центрі комплектування визнали придатним до військової служби.

Сам чоловік розповів, що він раніше був обмежено придатним, та на це ніхто не зважив. Але у військових частинах, куди відправляли мобілізованого, його відмовлялися приймати саме через те, що за станом здоров’я він не підходить до повноцінного проходження військової служби.

Громадянин поцікавився, як йому вирішити цю ситуацію — чи вимагати скасування рішення ВЛК, чи звільнятися з лав ЗСУ.

"Наразі Ви вже військовослужбовець, а тому треба оскаржувати рішення ВЛК або пробувати проходити ВЛК повторно", — зазначив у коментарі громадянину адвокат В’ячеслав Кирда.

Тільки повна процедура звільнення

Інший адвокат, Андрій Карпенко, зазначив, що скасувати рішення ВЛК вже не вийде — саме тому, що громадянин змінив статус "військовозобов’язаний" на "військовослужбовець".

"Вам необхідно зараз проходити повністю весь шлях по звільненню з військової служби за станом здоров'я", — пояснив Карпенко.

Тільки таким чином громадянин, який з незалежних від себе причин потрапив до лав ЗСУ, може отримати відповідний його стану статус.

