Головна Мобілізація Відмова в/ч від військового за станом здоров'я — що робити

Відмова в/ч від військового за станом здоров'я — що робити

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 15:25
Частина відмовилася від мобілізованого - дії військового
Мобілізація українських громадян. Фото: Getty Images

Якщо громадянина мобілізували із проблемами зі здоров’ям, а військові частини не хочуть його приймати, бо він не відповідає нормам для військової служби, він вже не зможе оскаржити рішення військово-лікарської комісії. Юристи пояснили, що такому громадянину треба робити у ситуації, що склалася.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Оскарження рішення ВЛК

До юристів звернувся громадянин, якого на військово-лікарській комісії при територіальному центрі комплектування визнали придатним до військової служби.

Сам чоловік розповів, що він раніше був обмежено придатним, та на це ніхто не зважив. Але у військових частинах, куди відправляли мобілізованого, його відмовлялися приймати саме через те, що за станом здоров’я він не підходить до повноцінного проходження військової служби.

Громадянин поцікавився, як йому вирішити цю ситуацію — чи вимагати скасування рішення ВЛК, чи звільнятися з лав ЗСУ.

"Наразі Ви вже військовослужбовець, а тому треба оскаржувати рішення ВЛК або пробувати проходити ВЛК повторно", — зазначив у коментарі громадянину адвокат В’ячеслав Кирда.

Тільки повна процедура звільнення

Інший адвокат, Андрій Карпенко, зазначив, що скасувати рішення ВЛК вже не вийде — саме тому, що громадянин змінив статус "військовозобов’язаний" на "військовослужбовець".

"Вам необхідно зараз проходити повністю весь шлях по звільненню з військової служби за станом здоров'я", — пояснив Карпенко.

Тільки таким чином громадянин, який з незалежних від себе причин потрапив до лав ЗСУ, може отримати відповідний його стану статус.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи потрібні військовослужбовцю для звільнення із лав ЗСУ.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна звільнитися з армії за станом здоров’я.

звільнення мобілізація ВЛК ТЦК та СП військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
