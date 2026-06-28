Отмена отсрочки для учителей и медиков: реальный вариант

Медики в армии. Фото: "АрміяInform"

Светлана Красноштан Редактор

На данный момент врачи и педагоги имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако в Верховной Раде сейчас рассматривается законопроект, который может изменить эту ситуацию. Юристы предполагают, что медики могут быть включены в ротационный резерв и время от времени отправляться в зону военных действий или прифронтовые регионы для работы по специальности.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для медиков и педагогов

Отсрочка от мобилизации в особый период предоставляется нескольким категориям военнообязанных граждан. Призывники не могут претендовать на оформление отсрочки, сначала необходимо достичь мобилизационного возраста.

Одной из причин предоставления отсрочки является профессиональная деятельность гражданина. Так, мужчины, занимающие педагогические должности в школах, могут претендовать на отсрочку.

Также отсрочка от призыва может быть предоставлена врачам и другим медицинским работникам. Эти отсрочки действуют до тех пор, пока гражданин работает в соответствующем учебном или медицинском учреждении.

Медиков могут отправить на фронт

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался возможностью отмены отсрочки для этих двух категорий. В частности, в связи с принятием законопроекта №12362, который уже был включен в повестку дня Верховной Рады.

Адвокат Юрий Айвазян прокомментировал возможность принятия этого документа: "Шанс принятия законопроекта № 12362 в нынешнем виде не очень высок. Но шанс появления переработанной нормы о ротации медработников вполне реален".

Айвазян пояснил, какие изменения могут быть внесены в законопроект: "Полная отмена отсрочки для всех врачей и педагогов выглядит юридически и политически проблематичной. Ведь тогда затрагиваются не просто медики, а образовательный процесс, кадровый ресурс учебных заведений, ставка 0,75, ЕГЭБО/ПФУ, автоматические отсрочки. Поэтому, если изменения и будут, я бы скорее ожидал не просто отмены пункта 2 части третьей статьи 23 для врачей / педагогов, а введения специальной нормы. Например, что медицинские/фармацевтические работники с образовательной отсрочкой могут быть включены в ротационный резерв или проходить ротацию по отдельной процедуре».

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что отсрочка для педагогов будет продлена без посещения ТЦК, но при одном условии.

Для того чтобы отсрочка учителя была продлена, необходимо обновить информацию об этом педагоге в системе АІКОМ. Но сам учитель не может этого сделать. Право обновлять такую информацию имеет только руководитель учебного заведения.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, имеет ли преподаватель частной школы право на отсрочку от мобилизации.

Форма финансирования учебного заведения, государственное оно или частное, не влияет на возможность получения учителями и преподавателями отсрочки от мобилизации. На отсрочку в таком случае влияют несколько других факторов, в частности, наличие официальной лицензии.