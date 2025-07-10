Частная школа и отсрочка - учитель частной школы, имеет ли он право на отсрочку

Учитель на уроке. Фото: Freepik

Форма финансирования учебного заведения, государственный он или частный, не влияет на возможность получения учителями и преподавателями отсрочки от мобилизации. На отсрочку в таком случае влияют несколько других факторов, в частности, наличие официальной лицензии.

Об этом на портале "Юристи.UA" сообщил юрист Владислав Дерий.

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Частные школы и отсрочка от мобилизации

Учителя, преподаватели и другие работники образовательной сферы имеют право на получение отсрочки от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который работает преподавателем в частной школе со ставкой 0,75 (что соответствует требованию закона).

Мужчина поинтересовался, может ли он оформить отсрочку от мобилизации.

"Вы имеете право на отсрочку, ведь законодательством не предусмотрено, что для отсрочки нужно работать именно в государственном учреждении", — отметил в ответе юрист Владислав Дерий.

Что делать, если в отсрочке откажут

Кроме того, подчеркнул юрист, частное образовательное учреждение, в котором работает гражданин, является лицензированным учреждением среднего образования.

"Поэтому, если получите письменный отказ в предоставлении отсрочки, то можете повторно подать документы с сопроводительным письмом или обжаловать отказ в судебном порядке", — заверил преподавателя Дерий.

Таким образом, даже для работников частных учебных заведений, которые являются лицензированными МОН, важно лишь иметь соответствующую педагогическую ставку.

Напомним, мы ранее писали о том, как влияют на отсрочку для педагогов низкие педагогические ставки.

Добавим, мы сообщали о том, какие документы должен подать в ТЦК педагог на оформление отсрочки.