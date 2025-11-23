В Третьем армейском корпусе можно пройти ВВК — детали

Прохождение ВВК. Иллюстративное фото: yacobchuk1/depositphotos

В Третьем армейском корпусе впервые заработала собственная военно-врачебная комиссия, что позволяет бойцам проходить осмотр без лишних процедур и задержек. Это позволит оперативно получать решения о состоянии здоровья и пригодности, а также упростит оформление контрактов.

Об этом сообщили в пресс-службе Третьего армейского корпуса в Facebook.

Сообщение Третьего армейского корпуса/Facebook

В Третьем армейском корпусе можно пройти ВВК — как это работает

Сообщение Третьего армейского корпуса/Facebook

"Впервые в ВСУ: отныне ВВК — в Третьем армейском корпусе! Оперативно и без лишних бумаг. Теперь пройти военно-врачебную комиссию возможно сразу в Третьем армейском корпусе.

Чтобы боец не тратил время на ожидание, быстро получил решение о состоянии здоровья, пригодности или прошел осмотр перед подписанием контракта", — сообщили в Третьем армейском корпусе.

Сообщение Третьего армейского корпуса/Facebook

Что делает эта комиссия:

оценивает состояние здоровья военнослужащего;

дает решение об отпуске по состоянию здоровья;

проводит осмотр перед подписанием контракта.

В целом эта комиссия определяет пригодность, помогает разобраться с состоянием и найти лучшее решение.

Сообщение Третьего армейского корпуса/Facebook

Как попасть на ВВК

Для того, чтобы попасть на ВВК в Третьем армейском корпусе нужно:

Сначала — либо рекомендация на прохождение ВВК от военного врача, либо решение о подписании контракта;

Затем часть оформляет направление (подписывает командир);

Далее — получаешь инструкцию, как быстро пройти комиссию.

