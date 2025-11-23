Видео
Отныне ВВК можно пройти в Третьем армейском корпусе — детали

Отныне ВВК можно пройти в Третьем армейском корпусе — детали

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 08:02
обновлено: 08:02
В Третьем армейском корпусе можно пройти ВВК — детали
Прохождение ВВК. Иллюстративное фото: yacobchuk1/depositphotos

В Третьем армейском корпусе впервые заработала собственная военно-врачебная комиссия, что позволяет бойцам проходить осмотр без лишних процедур и задержек. Это позволит оперативно получать решения о состоянии здоровья и пригодности, а также упростит оформление контрактов.

Об этом сообщили в пресс-службе Третьего армейского корпуса в Facebook.

Читайте также:
Третій армійський корпус ВЛК
Сообщение Третьего армейского корпуса/Facebook

В Третьем армейском корпусе можно пройти ВВК — как это работает

В Третьем армейском корпусе впервые заработала собственная военно-врачебная комиссия. Она позволяет бойцам быстрее проходить осмотр и оперативно получать решение о состоянии здоровья и пригодности.

Третій армійський корпус ВЛК
Сообщение Третьего армейского корпуса/Facebook

"Впервые в ВСУ: отныне ВВК — в Третьем армейском корпусе! Оперативно и без лишних бумаг. Теперь пройти военно-врачебную комиссию возможно сразу в Третьем армейском корпусе.

Чтобы боец не тратил время на ожидание, быстро получил решение о состоянии здоровья, пригодности или прошел осмотр перед подписанием контракта", — сообщили в Третьем армейском корпусе.

Третій армійський корпус ВЛК
Сообщение Третьего армейского корпуса/Facebook

Что делает эта комиссия:

  • оценивает состояние здоровья военнослужащего;
  • дает решение об отпуске по состоянию здоровья;
  • проводит осмотр перед подписанием контракта.

В целом эта комиссия определяет пригодность, помогает разобраться с состоянием и найти лучшее решение.

Третій армійський корпус ВЛК
Сообщение Третьего армейского корпуса/Facebook

Как попасть на ВВК

Для того, чтобы попасть на ВВК в Третьем армейском корпусе нужно:

  • Сначала — либо рекомендация на прохождение ВВК от военного врача, либо решение о подписании контракта;
  • Затем часть оформляет направление (подписывает командир);
  • Далее — получаешь инструкцию, как быстро пройти комиссию.

Ранее мы информировали, сколько действуют справки ВВК, ведь не все они имеют одинаковый срок действия.

Также мы объясняли, кто не подлежит мобилизации из-за психических расстройств.

военный призыв мобилизация война в Украине ВВК ТЦК и СП медосмотр
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
