В Третьем армейском корпусе можно пройти ВВК — детали

В Третьем армейском корпусе впервые заработала собственная военно-врачебная комиссия, что позволяет бойцам проходить осмотр без лишних процедур и задержек. Это позволит оперативно получать решения о состоянии здоровья и пригодности, а также упростит оформление контрактов.
В Третьем армейском корпусе можно пройти ВВК — как это работает
В Третьем армейском корпусе впервые заработала собственная военно-врачебная комиссия. Она позволяет бойцам быстрее проходить осмотр и оперативно получать решение о состоянии здоровья и пригодности.
"Впервые в ВСУ: отныне ВВК — в Третьем армейском корпусе! Оперативно и без лишних бумаг. Теперь пройти военно-врачебную комиссию возможно сразу в Третьем армейском корпусе.
Чтобы боец не тратил время на ожидание, быстро получил решение о состоянии здоровья, пригодности или прошел осмотр перед подписанием контракта", — сообщили в Третьем армейском корпусе.
Что делает эта комиссия:
- оценивает состояние здоровья военнослужащего;
- дает решение об отпуске по состоянию здоровья;
- проводит осмотр перед подписанием контракта.
В целом эта комиссия определяет пригодность, помогает разобраться с состоянием и найти лучшее решение.
Как попасть на ВВК
Для того, чтобы попасть на ВВК в Третьем армейском корпусе нужно:
- Сначала — либо рекомендация на прохождение ВВК от военного врача, либо решение о подписании контракта;
- Затем часть оформляет направление (подписывает командир);
- Далее — получаешь инструкцию, как быстро пройти комиссию.
