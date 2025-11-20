Видео
Україна
Видео

Кто не подлежит мобилизации из-за психических болезней — перечень

Кто не подлежит мобилизации из-за психических болезней — перечень

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 12:20
обновлено: 12:42
Какие болезни психики не дают права мобилизовать человека — точный перечень
Медосмотр военнообязанного. Фото: УНИАН

В Украине действует обновленный перечень психических и поведенческих расстройств, при которых после прохождения ВВК гражданин признается непригодным к мобилизации. Нормы касаются как хронических психических заболеваний, так и расстройств, связанных с зависимостью от психоактивных веществ.

Об этом говорится в приказе от Министерства обороны Украины №402.

Какие болезни и расстройства психики освобождают от мобилизации

К расстройствам, которые освобождают от мобилизации, относятся тяжелые формы психических нарушений в устойчивом течении, в частности резкие и длительные проявления бредовых состояний, шизоидные и шизофренические спектры расстройств, а также аффективные нарушения с частыми изменениями фаз.

Отдельно подчеркивается, что невротические состояния с выраженной симптоматикой, которые не поддаются лечению и имеют длительное прогрессирование, также могут стать основанием для признания лица непригодным. Речь идет о случаях, когда болезненные проявления имеют стабильный характер и существенно ограничивают трудоспособность.

Подлежат ли мобилизации люди, которые употребляют психоактивные вещества

К категории лиц, не подлежащих мобилизации, относят граждан с психическими и поведенческими расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ. Это состояния, сопровождающиеся зависимостью и длительными изменениями личности, включая интеллектуально-мнестические и психотические нарушения.

Речь идет о случаях, когда человек имеет расстройства психической деятельности в виде помрачения сознания, нарушения мышления, эмоциональной сферы, памяти или способности адекватно воспринимать реальность и контролировать поведение. К этой группе относятся и пациенты, которые находятся на государственной программе заместительной поддерживающей терапии, имеют стационарное лечение более трех лет и изменения в органах-мишенях, подтвержденные инструментальными или лабораторными исследованиями.

Какие психиатрические расстройства и формы шизофрении считаются основанием для исключения из учета

Также среди болезней, которые подлежат исключению из учета являются: все формы шизофрении, включая шизотипические и хронические бредовые расстройства, проявляющиеся частыми обострениями или имеющие длительное хроническое течение.

К этой же группе относятся шизоаффективные состояния, острые полиморфные психотические расстройства с шизофренической симптоматикой, а также биполярное аффективное расстройство с частыми сменами фаз без периодов стабильной ремиссии. Все эти состояния в целом лишают человека способности к устойчивому функционированию и адаптации в стрессовых условиях, что является определяющим критерием в военно-врачебной экспертизе.

В каких случаях ПТСР является основанием для непригодности

Основанием для непригодности могут быть и тяжелые проявления посттравматического стрессового расстройства. Речь идет о ПТСР с прогрессирующим течением и выраженной клиникой, а также о тяжелых тревожно-депрессивных состояниях, которые ассоциируются со стрессом.

Может ли быть депрессия основанием для непригодности

В эту же группу входят генерализованное тревожное расстройство с постоянной тревожностью, выраженное обсессивно-компульсивное расстройство, тяжелые депрессивные эпизоды с психотическими симптомами или без них, а также депрессии, осложненные суицидальными намерениями, попытками или аутоагрессивным поведением. Если болезненные проявления длятся более трех месяцев, это является формальным основанием для признания непригодности.

В то же время в случаях наличия психотических симптомов или суицидальной попытки продолжительность течения не имеет значения: экспертное решение принимается независимо от этого.

К расстройствам, которые тоже освобождают от мобилизации, относятся тяжелые формы психопатии, не поддающиеся компенсации, так называемые ядерные типы патологического развития личности. Речь идет о паранояльных, обсессивно-фобических и других состояниях, которые сопровождаются глубокими нарушениями поведения и длительной потерей трудоспособности, что делает невозможным выполнение военных задач.

Какие виды интеллектуальных нарушений освобождают от мобилизации

Последняя категория охватывает случаи тяжелой или умеренной умственной отсталости, когда интеллектуальные нарушения являются значительными и сопровождаются поведенческими отклонениями, требующими ухода или постоянного лечения. В случаях очевидных и выраженных дефектов интеллекта решение о непригодности могут принимать даже без обязательной госпитализации в специализированное медицинское учреждение.

болезнь мобилизация ВВК психиатр психика
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
