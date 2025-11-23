В Третьому армійському корпусі можна пройти ВЛК — деталі

Проходження ВЛК. Ілюстративне фото: yacobchuk1/depositphotos

У Третьому армійському корпусі вперше запрацювала власна військово-лікарська комісія, що дає змогу бійцям проходити огляд без зайвих процедур і затримок. Це дозволить оперативно отримувати рішення про стан здоров’я та придатність, а також спростить оформлення контрактів.

Про це повідомили у пресслужбі Третього армійського корпусу

В Третьому армійському корпусі можна пройти ВЛК — як це працює

У Третьому армійському корпусі вперше запрацювала власна військово-лікарська комісія. Вона дає змогу бійцям швидше проходити огляд і оперативно отримувати рішення про стан здоров’я та придатність.

"Вперше в ЗСУ: відтепер ВЛК — в Третьому армійському корпусі! Оперативно і без зайвих паперів. Тепер пройти військово-лікарську комісію можливо відразу в Третьому армійському корпусі.

Щоб боєць не витрачав час на очікування, швидко отримав рішення про стан здоровʼя, придатність чи пройшов огляд перед підписанням контракту", — повідомили у Третьому армійському корпусі.

Що робить ця комісія:

оцінює стан здоров'я військовослужбовця;

дає рішення про відпустку за станом здоров'я;

проводить огляд перед підписанням контракту.

Загалом ця комісія визначає придатність, допомагає розібратися зі станом і знайти найкраще рішення.

Як потрапити на ВЛК

Для того, щоб потрапити на ВЛК у Третьому армійському корпусі потрібно:

Спершу — або рекомендація на проходження ВЛК від військового лікаря, або рішення про підписання контракту;

Потім частина оформлює направлення (підписує командир);

Далі — отримуєш інструкцію, як швидко пройти комісію.

