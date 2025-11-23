В Третьому армійському корпусі можна пройти ВЛК — деталі

Відео
Відтепер ВЛК можна пройти в Третьому армійському корпусі — деталі

Дата публікації: 23 листопада 2025 08:02
Оновлено: 08:02
Проходження ВЛК. Ілюстративне фото: yacobchuk1/depositphotos

У Третьому армійському корпусі вперше запрацювала власна військово-лікарська комісія, що дає змогу бійцям проходити огляд без зайвих процедур і затримок. Це дозволить оперативно отримувати рішення про стан здоров’я та придатність, а також спростить оформлення контрактів.

Про це повідомили у пресслужбі Третього армійського корпусу у Facebook.

Третій армійський корпус ВЛК
Повідомлення Третього армійського корпусу/Facebook

В Третьому армійському корпусі можна пройти ВЛК — як це працює

У Третьому армійському корпусі вперше запрацювала власна військово-лікарська комісія. Вона дає змогу бійцям швидше проходити огляд і оперативно отримувати рішення про стан здоров’я та придатність.

Третій армійський корпус ВЛК
Повідомлення Третього армійського корпусу/Facebook

"Вперше в ЗСУ: відтепер ВЛК — в Третьому армійському корпусі! Оперативно і без зайвих паперів. Тепер пройти військово-лікарську комісію можливо відразу в Третьому армійському корпусі.

Щоб боєць не витрачав час на очікування, швидко отримав рішення про стан здоровʼя, придатність чи пройшов огляд перед підписанням контракту", — повідомили у Третьому армійському корпусі.

Третій армійський корпус ВЛК
Повідомлення Третього армійського корпусу/Facebook

Що робить ця комісія:

  • оцінює стан здоров'я військовослужбовця;
  • дає рішення про відпустку за станом здоров'я;
  • проводить огляд перед підписанням контракту.

Загалом ця комісія визначає придатність, допомагає розібратися зі станом і знайти найкраще рішення.

Третій армійський корпус ВЛК
Повідомлення Третього армійського корпусу/Facebook

Як потрапити на ВЛК

Для того, щоб потрапити на ВЛК у Третьому армійському корпусі потрібно:

  • Спершу — або рекомендація на проходження ВЛК від військового лікаря, або рішення про підписання контракту;
  • Потім частина оформлює направлення (підписує командир);
  • Далі — отримуєш інструкцію, як швидко пройти комісію.

Раніше ми інформували, скільки діють довідки ВЛК, адже не всі вони мають однаковий термін чинності.

Також ми пояснювали, хто не підлягає мобілізації через психічні розлади.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
