Україна
Отпуск по семейным обстоятельствам — сколько он длится

Отпуск по семейным обстоятельствам — сколько он длится

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 20:00
Отпуска в ВСУ - как получить отпуск по семейным обстоятельствам
Украинские военнослужащие. Фото: 36 ОБрМП им. контр-адмирала М. Белинского

Военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет право на отпуск по семейным обстоятельствам. Юристы объяснили, какова максимальная продолжительность такого отпуска.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

Читайте также:

Отпуск из армии по уходу за ребенком

К юристам обратилась гражданка, которая рассказала, что ее сын находится сейчас на военной службе (проходит обучение на полигоне).

Женщина поинтересовалась, может ли военнослужащий получить отпуск, если его жена попала в больницу, и их с военным общий малолетний ребенок остался один, без присмотра.

Адвокат Андрей Карпенко, комментируя эту ситуацию, отметил, что теоретически такая возможность есть.

"Ваш сын может попробовать подать рапорт на отпуск по семейным обстоятельствам", — отметил юрист.

Продолжительность отпуска по семейным обстоятельствам

Карпенко добавил, что во время действия военного положения, кроме ежегодного основного отпуска, каждый военнослужащий имеет право на отпуск по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.

"Во время действия военного положения такой отпуск может предоставляться сроком до 10 дней", — рассказал адвокат о продолжительности такого отпуска.

Андрей Карпенко добавил, что при этом за военным сохраняется выплата денежного обеспечения.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько дней длится основной ежегодный отпуск военнослужащих ВСУ.

Добавим, мы сообщали о том, как получить дополнительный отпуск через приложение "Армия+".

ВСУ дети семья отпуск военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
