Відпустки в ЗСУ - як отримати відпустку за сімейними обставинами

Військовослужбовець Збройних сил України має право на відпустку за сімейними обставинами. Юристи пояснили, якою є максимальна тривалість такої відпустки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

Відпустка з армії для догляду за дитиною

До юристів звернулася громадянка, яка розповіла, що її син перебуває зараз на військовій службі (проходить навчання на полігоні).

Жінка поцікавилася, чи може військовослужбовець отримати відпустку, якщо його дружина потрапила до лікарні, і їхня з військовим спільна малолітня дитина залишилася сама, без догляду.

Адвокат Андрій Карпенко, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що теоретично така можливість є.

"Ваш син може спробувати подати рапорт на відпустку за сімейними обставинами", — наголосив юрист.

Тривалість відпустки за сімейними обставинами

Карпенко додав, що під час дії воєнного стану, крім щорічної основної відпустки, кожен військовослужбовець має право на відпустку за сімейними обставинами або з інших поважних причин.

"Під час дії воєнного стану така відпустка може надаватися терміном до 10 днів", — розповів адвокат про тривалість такої відпустки.

Андрій Карпенко додав, що при цьому за військовим зберігається виплата грошового забезпечення.

