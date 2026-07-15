Отпуск военнослужащего: зачем дважды обращаться в ТЦК

Военный в отпуске. Фото: УНІАН. Коллаж: Hoвини.LIVE

Военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет право на ежегодный отпуск. Во время отпуска он должен дважды посетить ближайший территориальный центр комплектования. Впервые это нужно сделать после прибытия к месту проведения отпуска, а во второй раз перед отъездом к месту службы.

Как сообщает Hoвини.LIVE, об этом написали на портале uristy.ua.

Отпуск в армии

Военнослужащие ВСУ сохраняют те же права, что и гражданские жители Украины. Это касается как контрактников, так и мобилизованных военнослужащих.

Военные, в частности, имеют право на отпуск. Ежегодный отпуск предоставляется гражданину, служащему в ВСУ, либо полностью, либо несколькими частями.

Соответственно, военнослужащему выплачивается и денежное пособие на оздоровление. Если военнослужащий берет отпуск несколькими частями, то средства выплачиваются перед основной, второй частью отпуска.

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Зачем отпускнику обращаться в ТЦК

К юристам обратился гражданин, проходящий военную службу в Вооруженных силах Украины. Мужчина поинтересовался, имеет ли он какие-либо обязанности, связанные с отпуском.

Юристы, комментируя эту ситуацию, пояснили, что во время отпуска военнослужащий должен посетить ТЦК по месту проведения отпуска. Причем, подчеркнул юрист Владислав Дерий, посещений ТЦК должно быть два.

Дерий объяснил причину: "По прибытии в место проведения отпуска вы должны не позднее следующего дня встать на учет в ближайшем территориальном центре комплектования и социальной поддержки. А за день до выезда к месту службы вы должны сняться с учета в ТЦК".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, сколько длится отпуск военнослужащего по семейным обстоятельствам.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет право на отпуск по семейным обстоятельствам. Юристы объяснили, какова максимальная продолжительность такого отпуска.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, когда военный может уйти в первый отпуск после мобилизации.

Военным в Украине предоставляют до 30 дней основного отпуска. Однако существует ряд случаев, когда военным могут предоставить дополнительный отпуск. Какие варианты отпусков существуют для военных и когда их можно получить.