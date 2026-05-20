Отсрочка через "Резерв+": все 11 типов, которые можно оформить онлайн

Приложение "Резерв+", где можно подать документы на отсрочку.

Документы, необходимые для отсрочки от мобилизации, уже не предоставляются напрямую в территориальный центр комплектования. Это можно сделать или в центре предоставления административных услуг, или через приложение "Резерв+". Юристы объяснили, какие именно виды отсрочек оформляются онлайн.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка через ЦПАУ или "Резерв+"

Военнообязанные граждане имеют право на получение отсрочки от мобилизации. Призывники не могут оформить отсрочку, потому что они не подлежат мобилизации.

Отсрочка предоставляется при наличии соответствующих оснований, определенных отечественным законодательством. Эти основания могут быть разнообразными, например, состояние здоровья самого военнообязанного гражданина, так и семейные обстоятельства.

После последних изменений в законодательстве ТЦК больше не принимают напрямую документы на отсрочку. Эти документы подаются через систему ЦПАУ, или их можно предоставить онлайн, в приложении "Резерв+".

Все виды отсрочек, которые можно оформить онлайн

К юристам обратился гражданин, который имеет отсрочку, как усыновитель. Мужчина поинтересовался, может ли он обновить отсрочку, предоставив документы через "Резерв+".

Юристы, комментируя ситуацию, признали, что это невозможно. Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "К сожалению, отсрочку как усыновитель можно оформить только лично, подав документы в ЦПАУ".

Дерий отметил, что онлайн, через приложение "Резерв+", можно оформить только 11 видов отсрочек. Это имеют право сделать:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеют отца или мать с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины военных с ребенком;

родители трех и более детей;

родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

студенты, аспиранты;

работники учреждений высшего и профессионального образования.

В Украине еще с 1 ноября 2025 года заработала обновленная система оформления и продления отсрочек от мобилизации. Документ можно оформить как онлайн, так и офлайн.

В условиях всеобщей мобилизации и военного положения некоторые граждане имеют право на отсрочку. Чтобы быстрее ее получить, можно одновременно подать заявление через ЦПАУ и в "Резерв+". Правда, в Минобороны не советуют пользоваться таким способом.