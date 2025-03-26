Временно непригодные — когда военнообязанный может получить временную непригодность

Гражданин проходит медицинский осмотр. Фото: УНИАН

Если военнообязанный гражданин перенес хирургическую операцию, он может получить статус "временно непригодный". Такой статус предоставляется на определенный период, после чего гражданину нужно будет пройти военно-врачебную комиссию.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Операция и временная непригодность

К юристам обратился военнообязанный гражданин, которому во время консультации у врачей назначили оперативное вмешательство (операцию).

Гражданин поинтересовался, получит ли он после операции статус "временно непригодного" с отсрочкой от мобилизации.

Когда гражданин может претендовать на статус "временно непригодного"

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что такое решение вполне возможно, потому что временная непригодность может быть получена не только после заключения военно-врачебной комиссии.

"Временная непригодность обычно предоставляется после обострения болезни или оперативного вмешательства", — заверил юрист.

Временная непригодность предоставляется на определенный период, по истечении которого гражданин должен обязательно пройти военно-врачебную комиссию для уточнения актуального состояния годности к военной службе.

Напомним, мы ранее писали о том, возможно ли забронировать временно непригодного гражданина.

Добавим, мы сообщали о том, имеют ли право временно непригодные граждане выезжать за границу.