Главная Мобилизация Отсрочка через ЦПАУ — как долго ждать решения

Отсрочка через ЦПАУ — как долго ждать решения

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 12:20
Отсрочка от мобилизации через ЦПАУ - сроки оформления
Оформление документов в ЦПАУ. Фото: "РБК-Україна"

Если военнообязанный гражданин подал документы на отсрочку от мобилизации через ЦПАУ, этот процесс продлится до двух недель. Если же отсрочка не оформилась, причина может быть в сбое в системе.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Почему отсрочка не продлевается

После изменений в законодательстве граждане получили право подавать заявление на отсрочку от мобилизации через центры предоставления административных услуг.

К юристам обратился гражданин, который подал документы на продление отсрочки через ЦПАУ — и, в отличие от предыдущих случаев, в "Резерв+" продление не отображается.

Мужчина поинтересовался, в чем может быть причина — и как долго ждать решения по отсрочке.

"Это однозначно не может быть отказ в предоставлении отсрочки, поскольку отказать в предоставлении отсрочки может только комиссия при ТЦК. Скорее всего, или произошел сбой в "Резерв+", или же система не смогла продлить Вам отсрочку автоматически", — отметил в комментарии гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Сколько длится оформление отсрочки через ЦПАУ

Другой юрист, Владислав Дерий, объяснил, как долго может длиться этот процесс.

"Если Вы подали документы через ЦПАУ, то Вам нужно ждать от 7 до 15 дней пока информация об отсрочке не появится в "Резерв+", — отметил юрист.

Дерий также добавил, что подавать заявку через "Резерв+", если через ЦПАУ не получится, достаточно одного раза, повторные попытки ничего не дают.

Напомним, мы ранее писали о том, законным ли является отказ в ЦПАУ от приема документов на отсрочку от мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли подать заявление на отсрочку в ЦПАУ не лично, а через адвоката.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
