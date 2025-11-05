Новые изменения в оформлении отсрочки с 1 ноября — примут ли в ЦПАУ заявление без вас

Очередь возле ЦПАУ. Фото: Тернополь 1

С 1 ноября 2025 года в Украине начинает действовать новый порядок оформления отсрочек от мобилизации. Согласно постановлению Кабинета Министров №1364 от 24 октября, получить отсрочку теперь можно только двумя способами — через мобильное приложение "Резерв+" или лично в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ). Однако, подать документы без личного присутствия, даже через адвоката или представителя, запрещено.

Об этом предупредили юристы юридической компании.

Как объясняют военные адвокаты, главное изменение заключается в том, что с 1 ноября ТЦК больше не будут оформлять отсрочки напрямую. Все заявления будут проходить через ЦПАУ или через "Резерв+", что обеспечит автоматический обмен данными между административными центрами, ТЦК и реестром "Оберіг". Это сделано для прозрачности процедуры и уменьшения рисков злоупотреблений.

Может ли пойти за вас родственник, друг или адвокат в ЦПАУ для оформления отсрочки?

Новые правила четко определяют, что подать документы в ЦПАУ должен исключительно сам военнообязанный. Ни адвокат, ни родственник, ни работодатель не могут подать заявление вместо него. Представитель не имеет права выполнять ни одно действие от имени заявителя — даже по нотариальной доверенности.

Если гражданин выбирает электронный способ, например через приложение "Резерв+", ему нужно иметь верифицированный аккаунт и подать сканированные документы онлайн. Для тех, кто не имеет такой технической возможности, есть альтернатива. Возможно обращение в любой ЦПАУ, независимо от места фактического проживания.

Перечень документов, которые подаются для отсрочки, остается без изменений. Это могут быть справки об обучении, подтверждение места работы, документы о состоянии здоровья или другие основания, определенные законом.

Напомним, учителя в Украине имеют право на получение отсрочки от мобилизации, однако обязательно соблюдение определенных условий.

Также в Министерстве цифровой трансформации Украины назвали количество граждан, которые уже подали заявления на отсрочку через ЦПАУ, а не ТЦК.