Відстрочка від мобілізації через ЦНАП - терміни оформлення

Оформлення документів у ЦНАПі. Фото: "РБК-Україна"

Якщо військовозобов’язаний громадянин подав документи на відстрочку від мобілізації через ЦНАП, цей процес триватиме до двох тижнів. Якщо ж відстрочка не оформилася, причина може бути у збою в системі.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Чому відстрочка не продовжується

Після змін у законодавстві громадяни отримали право подавати заяву на відстрочку від мобілізації через центри надання адміністративних послуг.

До юристів звернувся громадянин, який подав документи на продовження відстрочки через ЦНАП — і, на відміну від попередніх випадках, у "Резерв+" продовження не відображається.

Чоловік поцікавився, у чому може бути причина — і як довго чекати рішення щодо відстрочки.

"Це однозначно не може бути відмова в наданні відстрочки, оскільки відмовити у наданні відстрочки може тільки комісія при ТЦК. Скоріш за все, або стався збій у "Резерв+", або ж система не змогла продовжити Вам відстрочку автоматично", — наголосив у коментарі громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Скільки триває оформлення відстрочки через ЦНАП

Інший юрист, Владислав Дерій, пояснив, як довго може тривати цей процес.

"Якщо Ви подали документи через ЦНАП, то Вам потрібно чекати від 7 до 15 днів поки інформація про відстрочку не зʼявиться в "Резерв+", — зазначив юрист.

Дерій також додав, що подавати заявку через "Резерв+", якщо через ЦНАП не вийде, достатньо одного разу, повторні спроби нічого не дають.

