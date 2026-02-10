Видео
Україна
Видео

Отсрочка для бойцов 18-24 — в Раде раскрыли новые детали

Отсрочка для бойцов 18-24 — в Раде раскрыли новые детали

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 00:33
Отсрочка для бойцов 18-24 - Вениславский прокомментировал
Федор Вениславский. Фото: РБК-Украина

Верховная Рада в ближайшее время может принять законопроект, который предусматривает отсрочку для определенной категории защитников. Документ гарантирует молодым военнослужащим после года службы 12 месяцев отдыха без повторной мобилизации.

Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский в эфире программы Ранок.LIVE, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Отсрочка для молодых бойцов

По словам Вениславского, после 11 февраля проблем с принятием законопроекта не должно возникнуть.

Он отметил, что документ давно подготовлен, однако ранее его не принимали из-за политических причин и искажения фактов.

"Я думаю, что на этом пленарном заседании мы его примем. И молодые люди, которые отслужили по контракту, будут иметь право на 12 месяцев отдыха и не будут снова мобилизованы ни в какие сектора обороны", — сказал Вениславский.

Напомним, до этого стало известно, по каким причинам могут отменить отсрочку для военнообязанных.

А также мы писали, сколько надо ждать отсрочку.

Верховная Рада Федор Вениславский мобилизация война в Украине отсрочка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
