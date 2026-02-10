Отсрочка для бойцов 18-24 - Вениславский прокомментировал

Федор Вениславский. Фото: РБК-Украина

Верховная Рада в ближайшее время может принять законопроект, который предусматривает отсрочку для определенной категории защитников. Документ гарантирует молодым военнослужащим после года службы 12 месяцев отдыха без повторной мобилизации.

Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский в эфире программы Ранок.LIVE, передает Новини.LIVE.

Отсрочка для молодых бойцов

По словам Вениславского, после 11 февраля проблем с принятием законопроекта не должно возникнуть.

Он отметил, что документ давно подготовлен, однако ранее его не принимали из-за политических причин и искажения фактов.

"Я думаю, что на этом пленарном заседании мы его примем. И молодые люди, которые отслужили по контракту, будут иметь право на 12 месяцев отдыха и не будут снова мобилизованы ни в какие сектора обороны", — сказал Вениславский.

