Отсрочка на обучение - где интерн может оформить отсрочку

Отсрочка для интерна — куда сдавать документы
Граждане, обучающиеся в интернатуре, имеют право на отсрочку от мобилизации. При этом для оформления отсрочки интернам не нужно ехать в ТЦК по месту регистрации.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Отсрочка на обучение
Украинские студенты имеют право на отсрочку на весь период обучения.
К юристам обратился гражданин, который проходит обучение в интернатуре.
Мужчина поинтересовался, может ли он оформить отсрочку — и обязательно ли ему нужно ехать с документами в тот территориальный центр комплектования, где он состоит на учете (ТЦК расположен в 800 километрах от места обучения гражданина).
"Вам не нужно так далеко ехать", — объяснил в комментарии гражданину юрист Владислав Дерий.
В какой ЦПАУ нести документы
Юрист подчеркнул, что, во-первых, подавать документы на отсрочку по такой причине можно не в территориальном центре комплектования, а в центре предоставления административных услуг.
"Вы можете подать документы на отсрочку в любом ближайшем ЦПАУ", — отметил Дерий.
Таким образом, чтобы получить отсрочку на обучение, интерну не надо ехать по месту госрегистрации или воинского учета, он может подать документы в любом населенном пункте Украины.
