Отсрочка для интерна — куда сдавать документы

Ua ru
15 января 2026
Отсрочка на обучение - где интерн может оформить отсрочку
Гражданин подает документы в ЦПАУ. Фото: "Дія"

Граждане, обучающиеся в интернатуре, имеют право на отсрочку от мобилизации. При этом для оформления отсрочки интернам не нужно ехать в ТЦК по месту регистрации.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Украинские студенты имеют право на отсрочку на весь период обучения.

К юристам обратился гражданин, который проходит обучение в интернатуре.

Мужчина поинтересовался, может ли он оформить отсрочку — и обязательно ли ему нужно ехать с документами в тот территориальный центр комплектования, где он состоит на учете (ТЦК расположен в 800 километрах от места обучения гражданина).

"Вам не нужно так далеко ехать", — объяснил в комментарии гражданину юрист Владислав Дерий.

В какой ЦПАУ нести документы

Юрист подчеркнул, что, во-первых, подавать документы на отсрочку по такой причине можно не в территориальном центре комплектования, а в центре предоставления административных услуг.

"Вы можете подать документы на отсрочку в любом ближайшем ЦПАУ", — отметил Дерий.

Таким образом, чтобы получить отсрочку на обучение, интерну не надо ехать по месту госрегистрации или воинского учета, он может подать документы в любом населенном пункте Украины.

