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Главная Мобилизация Отсрочка на обучение — два вида нужных документов

Отсрочка на обучение — два вида нужных документов

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 20:00
Отсрочка для студентов — документы для отсрочки
Украинские интерны. Фото: odrex.ua

Студенты для получения отсрочки от мобилизации на обучение должны предоставить в ТЦК справку ЕГЭБО. Исключение в этой ситуации составляют только те, кто учатся в интернатуре.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения военного положения на всей территории страны.

Несмотря на этот процесс, часть граждан имеет право на отсрочку от мобилизации.

Это, в частности, касается тех граждан, которые проходят обучение в высших и других учебных заведениях.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, какой именно документ нужно предоставить студентам для того, чтобы получить отсрочку.

Справка ЕГЭБО и единственное исключение

Если речь идет о соискателях профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, а также докторантах — то им нужна справка о соискателе образования, сформированная в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).

Существует одно-единственное исключение из этого правила, оно касается лиц, зачисленных на обучение в интернатуру.

Они должны предоставить в ТЦК один из этих документов:

  • справку заведения образования о зачислении на обучение в интернатуру;
  • справку заведения здравоохранения о принятии на должность врача (фармацевта/провизора)-интерна определенной специальности;
  • справку учреждения здравоохранения о прохождении практической части подготовки в интернатуре как врач (фармацевт/провизор)-интерн за средства физических (юридических) лиц.

Напомним, мы ранее писали о том, может ли ТЦК отказать в отсрочке из-за незаконченного обучения.

Добавим, мы сообщали о том, дает ли право на отсрочку обучение на военной кафедре.

студенты мобилизация отсрочка ТЦК и СП справка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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