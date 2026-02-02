Кто может получить отсрочку и какие документы для этого нужны

Военный билет и приложение "Резерв+". Фото иллюстративное: depositphotos.com

Некоторые жизненные обстоятельства затрудняют выполнение воинского долга. Закон это учитывает — определенные категории граждан могут получить отсрочку от призыва.

Об этом 29 января сообщили в Киевском областном ТЦК и СП.

Кто имеет право на отсрочку

Те, кто содержит трех или более несовершеннолетних детей, ухаживает за нетрудоспособными родственниками, детьми с инвалидностью, могут получить отсрочку от призыва. Такое же право есть у родственников погибших или пропавших без вести военнослужащих.

"Важно понимать, что в случае непригодности к службе по семейным обстоятельствам, вы не попадаете автоматически в список тех, кого не забирают в ТЦК", — предупредили в военкомате.

Чтобы подтвердить информацию о праве на отсрочку, надо предоставить ТЦК документы, подтверждающие, что основания для освобождения от мобилизации есть. К таким бумагам относятся свидетельства о рождении детей, справки об инвалидности, решение суда об опеке. После получения соответствующих доказательств ТЦК может исключить военнообязанного из списков призыва.

Напомним, работники ЦПАУ должны принимать заявления на оформление или продление отсрочки. Отказ в такой административной услуге можно обжаловать.

Также мы сообщали, что граждане с инвалидностью имеют право на отсрочку от мобилизации. Правда, если действует отсрочка по другой причине, автоматически отсрочку по инвалидности не предоставят.