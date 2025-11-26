Видео
Отсрочка для студентов после 30 лет — юристы объяснили изменения

Отсрочка для студентов после 30 лет — юристы объяснили изменения

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 12:20
обновлено: 08:35
Отсрочка от мобилизации для студентов после 30 лет — новые правила и изменения 2025 года
Военнослужащий в учебном заведении. Фото: Миргородский ТЦК и СП

Вопрос отсрочки от мобилизации для студентов после 30 лет снова обсуждали в законопроекте №13634-1. Однако в части, касающейся соискателей образования, никаких новых правил он не предлагал - условия оставались такими же, как и в документе №13634. Несмотря на это, в проекте все же были предложены ограничения для некоторых категорий студентов, которые до сих пор могли получать отсрочку.

Об этом сообщила юрист Диана Терновая.

Отсрочки от мобилизации для студентов старше 25 лет — что стоит знать

В законопроекте предлагали отменить отсрочку для тех, кто учится в зарубежных университетах или научных учреждениях. Также под возможные изменения попадали студенты, которые превысили установленный учебным заведением срок выполнения программы - то есть не завершили обучение вовремя, даже если задержка была из-за академотпуска или других причин.

Отдельно планировалось забрать право на отсрочку у тех, кто поступил в профессиональные или профессиональные предвысшие учебные заведения уже после 25 лет, а также у тех, кто повторно получает образование на том же уровне после отчисления.

В части, касающейся преподавателей и ученых, два законопроекта отличались между собой. Редакция №13634 требовала научную степень и от педагогов, и от ученых. В варианте №13634-1 такое требование оставили только для ученых, тогда как преподавателям степень могла быть не нужна.

Есть ли какие-то изменения относительно правил в оформлении отсрочки для студентов

Однако важно, что законопроект №13634-1 был официально отозван 2 сентября 2025 года. Это означает, что на сегодня никаких изменений в правилах получения студенческой отсрочки нет. Все действующие основания для отсрочки остаются такими же, как и раньше.

Впрочем, юрист обращает внимание, что отзыв документа не гарантирует, что подобные инициативы не появятся снова. В сфере мобилизационного законодательства часто подают несколько почти одинаковых законопроектов, меняя лишь формулировки. Поэтому студентам и преподавателям советуют следить за обновлениями на официальных ресурсах.

Также читайте, при каких условиях могут мобилизовать студента во время каникул и кто может потерять отсрочку в ноябре.

Автор:
Автор:
Любомир Кучер
