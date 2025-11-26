Отсрочка от мобилизации для студентов после 30 лет — новые правила и изменения 2025 года

Военнослужащий в учебном заведении. Фото: Миргородский ТЦК и СП

Вопрос отсрочки от мобилизации для студентов после 30 лет снова обсуждали в законопроекте №13634-1. Однако в части, касающейся соискателей образования, никаких новых правил он не предлагал - условия оставались такими же, как и в документе №13634. Несмотря на это, в проекте все же были предложены ограничения для некоторых категорий студентов, которые до сих пор могли получать отсрочку.

Об этом сообщила юрист Диана Терновая.

Реклама

Читайте также:

Отсрочки от мобилизации для студентов старше 25 лет — что стоит знать

В законопроекте предлагали отменить отсрочку для тех, кто учится в зарубежных университетах или научных учреждениях. Также под возможные изменения попадали студенты, которые превысили установленный учебным заведением срок выполнения программы - то есть не завершили обучение вовремя, даже если задержка была из-за академотпуска или других причин.

Отдельно планировалось забрать право на отсрочку у тех, кто поступил в профессиональные или профессиональные предвысшие учебные заведения уже после 25 лет, а также у тех, кто повторно получает образование на том же уровне после отчисления.

В части, касающейся преподавателей и ученых, два законопроекта отличались между собой. Редакция №13634 требовала научную степень и от педагогов, и от ученых. В варианте №13634-1 такое требование оставили только для ученых, тогда как преподавателям степень могла быть не нужна.

Есть ли какие-то изменения относительно правил в оформлении отсрочки для студентов

Однако важно, что законопроект №13634-1 был официально отозван 2 сентября 2025 года. Это означает, что на сегодня никаких изменений в правилах получения студенческой отсрочки нет. Все действующие основания для отсрочки остаются такими же, как и раньше.

Впрочем, юрист обращает внимание, что отзыв документа не гарантирует, что подобные инициативы не появятся снова. В сфере мобилизационного законодательства часто подают несколько почти одинаковых законопроектов, меняя лишь формулировки. Поэтому студентам и преподавателям советуют следить за обновлениями на официальных ресурсах.

Также читайте, при каких условиях могут мобилизовать студента во время каникул и кто может потерять отсрочку в ноябре.