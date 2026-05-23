Отсрочка для ухода, когда есть другие родственники: возможно, но с условием

Отсрочка для ухода, когда есть другие родственники: возможно, но с условием

Дата публикации 23 мая 2026 20:00
Отсрочка для ухода, когда есть другие родственники: возможно, но есть условие
Оформление документов в ТЦК. Фото: РУ Сил ТрО "Схід"

Одним из видов отсрочки от мобилизации является отсрочка для ухода за близким родственником. Такую отсрочку можно оформить не только в случае с родителями, а и, например, для ухода за бабушкой. Отсрочка может быть оформлена даже тогда, когда у бабушки есть родственники первой степени родства.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка по семейным обстоятельствам

Военнообязанные граждане Украины имеют право на законных основаниях избежать мобилизации в особый период. Это можно сделать, если гражданин может оформить бронирование или отсрочку.

Законодательство определяет целый ряд отсрочек, которые могут получить военнообязанные граждане. Часть видов отсрочек касаются семейного положения.

Это, в частности, отсрочка, необходимая для ухода за близким родственником. К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку по такому основанию.

Читайте также:

Или других родственников нет, или они тоже нуждаются в уходе

Мужчина объяснил, что планирует оформить отсрочку для ухода за родной бабушкой. Он отметил, что у бабушки есть трое детей, но все они пенсионного возраста, и поинтересовался, можно ли в такой ситуации оформить отсрочку.

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что теоретически такая отсрочка возможна. И даже наличие детей, родственников первой степени родства, не станет помехой. Но существует одно условие, без соблюдения которого отсрочку получить не удастся.

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "Отсрочка для ухода за бабушкой может быть оформлена, если у нее отсутствуют другие члены семьи первой и второй степеней родства. Или, при наличии таких членов семьи первой и второй степеней родства, они должны сами нуждаться в постоянном уходе".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что совершеннолетние дети не влияют на отсрочку для ухода за женой.

Отсрочка от мобилизации должна предоставляться гражданам, если они осуществляют уход за близким родственником. Это, в частности, может быть уход за женой, если она в этом нуждается по медицинским показаниям. В такой ситуации, отметили юристы, неважно даже наличие других близких родственников.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, какие два документа потребует ТЦК при оформлении отсрочки для ухода.

Военнообязанный гражданин может оформить отсрочку от мобилизации, если кто-то из его близких родственников нуждается в постоянном уходе. Но для этого гражданин должен предоставить ТЦК или в ЦПАУ два ключевых документа, без которых отсрочка не может быть предоставлена.

семья отсрочка уход
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
