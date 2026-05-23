Відстрочка для догляду, коли є інші родичі: можливо, але є умова

Оформлення документів у ТЦК. Фото: РУ Сил ТрО "Схід"

Одним із видів відстрочки від мобілізації є відстрочка для догляду за близьким родичем. Таку відстрочку можна оформити не тільки у випадку з батьками, а і, наприклад, для догляду за бабусею. Відстрочка може бути оформлена навіть тоді, коли у бабусі є родичі першого ступеню споріднення.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка за сімейними обставинами

Військовозобов’язані громадяни України мають право на законних підставах уникнути мобілізації в особливий період. Це можна зробити, якщо громадянин може оформити бронювання чи відстрочку.

Законодавство визначає цілу низку відстрочок, які можуть отримати військовозобов’язані громадяни. Частина видів відстрочок стосуються сімейного стану.

Це, зокрема, відстрочка, потрібна для догляду за близьким родичем. До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку за такою підставою.

Або інших родичів немає, або вони теж потребують догляду

Чоловік пояснив, що планує оформити відстрочку для догляду за рідною бабусею. Він наголосив, що у бабусі є троє дітей, але усі вони пенсійного віку, і поцікавився, чи можна в такій ситуації оформити відстрочку.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що теоретично така відстрочка можлива. І навіть наявність дітей, родичів першого ступеню споріднення, не стане на заваді. Але існує одна умова, без дотримання якої відстрочку отримати не вдасться.

Адвокат Юрій Айвазян підкреслив: "Відстрочка для догляду за бабусею може бути оформлена, якщо у неї відсутні інші члени сім’ї першого та другого ступенів споріднення. Або, за наявності таких членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, вони мають самі потребувати постійного догляду".

Відстрочка від мобілізації має надаватися громадянам, якщо вони здійснюють догляд за близьким родичем. Це, зокрема, може бути догляд за дружиною, якщо вона цього потребує за медичними показниками. У такій ситуації, наголосили юристи, неважлива навіть наявність інших близьких родичів.

Військовозобов'язаний громадянин може оформити відстрочку від мобілізації, якщо хтось із його близьких родичів потребує постійного догляду. Але для цього громадянин повинен надати ТЦК чи в ЦНАП два ключові документи, без яких відстрочка не може бути надана.