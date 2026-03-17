Отсрочка для ухода накладывает ограничения на возвращение в Украину

Пограничница проверяет документы. Фото: Facebook "Західний кордон"

Граждане, которые оформили отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником, имеют право выезжать с ним за границу. А вот процесс возвращения в Украину, объяснили юристы, имеет определенное существенное ограничение, нарушение которого может закрыть для гражданина границу. Лицо, за которым осуществляют уход, не может въехать обратно в Украину раньше того военнообязанного, который получил отсрочку для ухода.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама

Читайте также:

Выезд и въезд в Украину с отсрочкой

Законодательство, регулирующее вопросы воинского учета и мобилизации военнообязанного населения, определяет понятие "отсрочка" и основания для ее предоставления. Право на отсрочку имеют граждане, которые имеют задокументированные и подтвержденные причины для этого.

Одной из самых распространенных в настоящее время причин для отсрочки от мобилизации является уход за близким родственником. По такому основанию можно не только оформить отсрочку от призыва, а и выезжать за границу во время действия военного положения.

К юристам обратился гражданин, который оформил отсрочку от мобилизации именно для того, чтобы осуществлять уход за отцом. Они вместе выехали из Украины, а теперь мужчина интересуется, может ли он въехать в страну самостоятельно.

Гражданин отметил, что его отец уже неоднократно въезжал в Украину и выезжал. Юристы подчеркнули, что ситуация на самом деле является проблемной для гражданина с отсрочкой, и объяснили, почему именно.

Ограничения для граждан с отсрочкой для ухода

Для начала юрист Владислав Дерий напомнил о той норме, которая прямо касается граждан с отсрочкой по уходу, находящихся за границей. Эта норма звучит следующим образом: "Согласно пункту 2-1 Правил пересечения государственной границы граждане Украины мужского пола в возрасте от 23 до 60 лет, которые сопровождали лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, лиц, нуждающихся в постоянном уходе, для выезда за пределы Украины, обязаны вернуться в Украину не позднее возвращения на территорию Украины лиц, которых они сопровождали".

Поэтому въехать обратно в Украину самостоятельно такой гражданин будет иметь право, но при одном важном условии. Это должно было бы произойти раньше, чем в Украину обратно въехал его отец, за которым и осуществлялся уход.

Дерий подчеркнул, что самостоятельный въезд отца вполне реально может обернуться серьезной проблемой для самого военнообязанного. Юрист отметил: "Тот факт, что отец уже несколько раз приезжал в Украину без Вас, может быть основанием для запрета в пересечении границы. Однако, такой запрет Вы можете попробовать обжаловать в судебном порядке".

Напомним, мы ранее писали о том, какой документ надо получить после отказа в выезде за границу.

Военнообязанные граждане, которые имеют право на выезд за границу, могут быть остановлены на пропускном пункте. В таком случае пограничники должны выдать гражданину соответствующий документ.

Добавим, мы сообщали о том, нужна ли ВВК для выезда за границу с отсрочкой.

В ситуации с отсрочкой решающее значение имеет не дата прохождения ВВК, а наличие законного основания для выезда и его отражение в реестрах. Если у гражданина оформлена отсрочка в связи с гибелью близкого родственника во время войны, и она надлежащим образом внесена в учетные данные, именно это является основным основанием для пересечения границы.