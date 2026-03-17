Відстрочка для догляду накладає обмеження на повернення в Україну

Громадяни, які оформили відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем, мають право виїжджати з ним за кордон. А от процес повернення до України, пояснили юристи, має певне суттєве обмеження, порушення якого може закрити для громадянина кордон. Особа, за якою здійснюють догляд, не може в’їхати назад до України раніше за того військовозобов’язаного, який отримав відстрочку для догляду.

Виїзд і в’їзд до України з відстрочкою

Законодавство, яке регулює питання військового обліку та мобілізації військовозобов’язаного населення, визначає поняття "відстрочка" та підстави для її надання. Право на відстрочку мають громадяни, які мають задокументовані та підтверджені причини для цього.

Однією із найрозповсюдженіших у нинішній час причин для відстрочки від мобілізації є догляд за близьким родичем. За такою підставою можна не тільки оформити відстрочку від призову, а і виїжджати за кордон під час дії воєнного стану.

До юристів звернувся громадянин, який оформив відстрочку від мобілізації саме для того, аби здійснювати догляд за батьком. Вони разом виїхали з України, а тепер чоловік цікавиться, чи може він в’їхати до країни самостійно.

Громадянин наголосив, що його батько вже неодноразово в’їжджав до України і виїжджав. Юристи підкреслили, що ситуація насправді є проблемною для громадянина з відстрочкою, і пояснили, чому саме.

Обмеження для громадян з відстрочкою для догляду

Для початку юрист Владислав Дерій нагадав про ту норму, яка прямо стосується громадян з відстрочкою для догляду, що перебувають за кордоном. Ця норма звучить наступним чином: "Згідно пункту 2-1 Правил перетинання державного кордону громадяни України чоловічої статі віком від 23 до 60 років, які супроводжували осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду, для виїзду за межі України, зобов’язані повернутися в Україну не пізніше повернення на територію України осіб, яких вони супроводжували".

Тож в’їхати назад до України самостійно такий громадянин матиме право, але за однієї важливої умови. Це мало б відбутися раніше, ніж до України назад в’їхав його батько, за яким і здійснювався догляд.

Дерій підкреслив, що самостійний в’їзд батька цілком реально може обернутися серйозною проблемою для самого військовозобов’язаного. Юрист наголосив: "Той факт, що батько вже декілька разів приїздив до України без Вас, може бути підставою для заборони в перетині кордону. Проте, таку заборону Ви можете спробувати оскаржити у судовому порядку".

