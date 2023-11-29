Мобилизация в Украине — какие правила пересечения границы в декабре 2023 года

Пограничница проверяет документы на границе. Фото: ГПСУ

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 14 февраля 2024 года. В этот период действует запрет на выезд за границу для военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет. Впрочем, есть определенные исключения и правила, которые необходимо соблюдать тем мужчинам, кто все же имеет право на пересечение границы.

Подробно о правилах пересечения государственной границы во время особого периода рассказала адвокат Ario Law Firm Надежда Грищенко, пишет Факты ICTV.

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Прежде всего, необходимо знать, что Правила пересечения государственной границы, утвержденные постановлением правительства №57, которых придерживаются пограничники.

По словам правозащитницы, в законодательстве прописаны условия и правила пересечения границы для военнообязанных мужчин.

"В основном эти особые условия прописаны для тех, кто осуществляет сопровождение за границу лиц с инвалидностью, своих родителей или родителей жены (мужа) среди лиц с инвалидностью I или II группы, являются опекунами лиц с инвалидностью и сопровождает их. Это указано в ключевых пунктах 2 1 и 2 2 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, где закреплен полный перечень лиц, которых мужчины могут сопровождать и в каком статусе", — объясняет Грищенко.

По словам экспертки, граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, сопровождавшие лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, нуждающихся в постоянном уходе или детей, определенных пунктом 2 2 настоящих Правил, для выезда за пределы Украины обязаны вернуться в страну не позднее возвращения на территорию Украины лиц, которых они сопровождали. То есть использовать лицо для пересечения границы можно, но и вернуться на территорию Украины они должны вместе.

Одно из условий пересечения границы касается лиц, непригодных к военной службе и исключенных из военного учета. Соответственно, это подтверждающие документы, выдаваемые ТЦК и СП.

Надежда Грищенко отмечает, что выехать за границу смогут все группы военнообязанных мужчин, которым разрешено пересекать государственную границу во время действия военного положения.

"Перечни таких лиц указаны в пунктах 2 1 и 2 2 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", — подчеркнула правозащитница.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Если не выпустили за границу: куда обращаться

Адвокат подчеркнула, если отказ в пересечении границы был устным, обжаловать его невозможно.

"Если вам отказывают, то такой отказ должен быть оформлен в письменном виде, а именно — в форме решения пограничной службы", — говорит Грищенко.

По словам адвоката, можно рассматривать два варианта обжалования такого решения:

Подать жалобу в главный орган Государственной пограничной службы, который выдал решение об отказе в пересечении границы. Через окружной административный суд путем подачи иска о признании действий пограничной службы противоправными об отказе в пересечении границы.

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Напомним, мы сообщали, кто имеет право сопровождать человека с инвалидностью за границу и какие документы нужны.

Также мы рассказывали, можно ли уехать за границу с двумя гражданствами.