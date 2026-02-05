Видео
Україна
Видео

Отсрочка для ухода — проблема с выездом за границу

Отсрочка для ухода — проблема с выездом за границу

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 15:25
Отсрочка для ухода за близким родственником - документы для выезда
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Если гражданин оформил отсрочку для ухода за близким родственником, он имеет право выезжать за границу. Но при этом ему придется получить еще один дополнительный документ, чтобы пересечь границу законным способом.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Два разных Акта для гражданина с отсрочкой

К юристам обратился гражданин, который оформил отсрочку для ухода за близким родственником.

Мужчина поинтересовался, могут ли у него возникнуть проблемы с выездом за границу.

"Нужно ли дополнительно получать Акт ухода на пересечение границы, если есть Акт установления постоянного постороннего ухода (приложение 8)", — спросил гражданин.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, отметил, что такая ситуация является достаточно неоднозначной и проблемной.

В чем разница между документами

"Приложение 8 предусмотрено Постановлением КМУ №560 для получения отсрочки. В то же время Постановлением КМУ №57 предусмотрен другой акт именно для пересечения границы", — отметил юрист.

Таким образом, гражданину, который уже имеет отсрочку, все же придется на всякий случай получать дополнительный документ — иначе на границе у такого лица могут возникнуть проблемы.

"Если акт по Постановлению КМУ №560 имеет установленную форму, а именно Приложение 8, то акт по Постановлению КМУ №57 составляется в произвольной форме", — добавил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, отменит ли ТЦК отсрочку для ухода за родственником, если тот подписал контракт на службу в В СУ.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли официально работать, оформив отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
